​Do 7 kwietnia br. odważni żeglarze mogą zgłaszać chęć udziału w arktycznej wyprawie jachtu Dar Szczecina na północny kraniec Europy. Rejs rozpocznie się 6 czerwca w Szczecinie i zakończy się 6 września w tym samym porcie. Żeglarze na pokładzie jachtu odwiedzą północ Norwegii.

Ruszył nabór na wyprawę Darem Szczecina na północny kraniec Europy. / Wojciech Malejka, Centrum Żeglarskie w Szczecinie. / Materiały prasowe

Śmiałkowie, którzy zdecydują się wziąć udział w wyprawie będą podziwiali m.in. potężne góry, szczyty pokryte lodowcami schodzącymi do morza, rzeki, których ujścia rozlewają się licznymi strumieniami i wybrzeża pokryte kolorową w lecie tundrą.

Wyprawa wymaga doświadczonej załogi, dlatego z najtrudniejszym odcinkiem zmierzą się głównie członkowie sekcji morskiej Daru Szczecina, pod czujnym okiem kapitanów: Wojtka Maleiki i Wojtka Kaczora, Przemka Dziarnowskiego, Maksymiliana Bojka i Piotra Patyka.

Nabór na wyprawę potrwa do 7 kwietnia br. To będzie pełnomorski rejs, nie zwykła wycieczka. Wszyscy uczestnicy zostaną przydzieleni do wacht, w trakcie których będą sterować, prowadzić obserwację, nawigować, stawiać i zrzucać żagle, przygotowywać posiłki i sprzątać jacht. Doświadczenie żeglarskie jest mile widziane, ale nie wymagane. Każdy uczestnik w dniu rozpoczęcia wyprawy musi być pełnoletni.

Wyprawę podzielono na cztery odcinki: Szczecin - Bergen (4-18.06), Bergen - Tromso (18.06-6.07), Tromso - Lofoty - Aalesund - Bergen - Stavanger (3-24.08), Stavanger - Kristiansand - Kopenhaga - Szczecin (24.08-6.09).

Decyzja o ostatecznym składzie załogi należy do kapitanów na podstawie ankiety. Po podjęciu decyzji chętni bezzwłocznie dowiedzą się o jej wyniku. Ankietę można znaleźć na stronie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.