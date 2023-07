W sobotę 19 sierpnia odbędzie się trzecia edycja projektu ekologicznego Czysty Bałtyk. Poprzednie dwie akcje wielkiego sprzątania wybrzeża naszego morza odbywały się w Trójmieście i na Półwyspie Helskim. Tym razem wydarzenie zaplanowano w Świnoujściu. Stowarzyszenie Czysta Polska i jego wolontariusze nieustannie szukają nowych regionów kraju, by zaszczepiać w nich ideę odpowiedzialności i dbałości o środowisko naturalne.

Akcja Czysty Bałtyk / Stowarzyszenie Czysta Polska / Materiały prasowe

Akcja Czysty Bałtyk po raz pierwszy została zorganizowana w 2021 roku. Niemal 1800 wolontariuszy dwa dni sprzątało plaże oraz pasma wydm od Władysławowa po Hel, a kolejnego dnia wybrzeże w Trójmieście - od Gdańska po Gdynię, a także dalej - Rewę i Puck. W sumie zebrali wówczas niemal dwie tony odpadów, pokazując turystom spędzającym czas nad Bałtykiem, że wciąż mają sporo do zrobienia w kwestii dbałości o swoje najbliższe otoczenie. Otoczenie, w którym spędzają urlopy.

Przed rokiem inicjatywa objęła swoim działaniem Gdańsk, Gdynię, Rewę oraz Puck i ponownie wolontariusze nie zawiedli znosząc z plaż ponad pół tony śmieci! Obu wydarzeniom towarzyszył piknik edukacyjny z licznymi warsztatami, prelekcjami, spotkaniami oraz zabawami i innymi aktywnościami. Tak będzie i podczas trzeciej edycji, która tym razem zawita na zachodnie krańce wybrzeża naszego morza. Wielkie sprzątanie zaplanowano w sobotę 19 sierpnia w Świnoujściu.

Co roku spotykamy się pod hasłem "Zostaw dobry ślad". Myślę, że odcisnęliśmy ten pozytywny ślad na piasku Zatoki Gdańskiej i Puckiej. Daliśmy przykład prostych działań, które każdy z nas może podjąć dla dobra środowiska naturalnego. Przekazaliśmy wiedzę i mam nadzieję zainspirowaliśmy do większej dbałości o przyrodę. Teraz czas, żebyśmy naszą ideę przekazali również w innych regionach Polski - w końcu nasze wybrzeże liczy ponad 500km i chcielibyśmy, żeby świeciło czystością i przykładem dla całej Europy - powiedział prezes Stowarzyszenia Czysta Polska Maciej Marculanis.

Kierunek przenosin projektu Czysty Bałtyk nie jest przypadkowy. O zorganizowaniu wydarzenia już w 2019 roku zabiegał Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Po ósmej edycji akcji Czyste Tatry, Urząd zwrócił się do Stowarzyszenia Czysta Polska z pytaniem, czy nie chciałoby zorganizować podobnego wydarzenia na polskim morzem. Rozwój współpracy zatrzymała pandemia covid-19, ale jak mówi stare polskie powiedzenie "co się odwlecze, to nie uciecze".

Bałtyk, plaże, 185 kilometrów Wybrzeża i piękne nadmorskie tereny to skarby Pomorza Zachodniego. Jesteśmy czystym, zielonym, przyjaznym regionem. Jednym z priorytetów w działaniach samorządu województwa jest ochrona środowiska naturalnego. Dlatego w sierpniu ruszamy na sprzątanie plaż, wydm, nadbrzeżnych lasów i parków. W trzeci weekend sierpnia będziemy w Świnoujściu. Jestem przekonany, że setki mieszkańców i turystów włączą się w tę ekologiczną inicjatywę. "Czysty Bałtyk" to korzyści dla nas wszystkich. Akcja ma wymiar praktyczny, będziemy po prostu zbierać śmieci, ale ma też walory edukacyjne, społeczne. To integracja lokalnych społeczności i duża porcja wiedzy o ochronie środowiska - podkreślił Marszałek Olgierd Geblewicz.

Akcja Czysta Polska / Stowarzyszenie Czysta Polska / Materiały prasowe

Sercem akcji będzie miasteczko ekologiczne Czystego Bałtyku, które można odwiedzić już w sobotę 19 sierpnia od 10:00 na plaży w Świnoujściu u wylotu Alei Interferie. Miasto również zostało partnerem akcji, mocno wspierając organizatorów.

Świnoujście to miasto, które żyje z Bałtyku i potrafi korzystać z sąsiedztwa oraz zalet naszego pięknego morza. Zależy więc nam, by morze było czyste, by przyciągało turystów dzięki swoim walorom ekologicznym, by pomagało w utrzymaniu dobrego zdrowia i kondycji. Jako mieszkańcy nadmorskiego miasta doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest to obustronne oddziaływanie - że nie tylko powinniśmy czerpać z Bałtyku, jak najwięcej, ale równie dużo mu dawać. Dlatego doceniamy wagę każdych działań, które wskazują na potrzebę ochrony bałtyckiej przyrody. Ekologia nie powinna kończyć się na wrzuceniu papierka do kosza. To tylko pierwszy krok. Ważna jest przede wszystkim świadomość, że nasze decyzje i działania mogą mieć realny wpływ na środowisko naturalne, na to, że Bałtyk będzie czysty i przyjazny - dodaje Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Miasta Świnoujście.

Podczas akcji Czysty Bałtyk każdy może zostać wolontariuszem i pomóc w sprzątaniu bałtyckiego wybrzeża. Należy jedynie zarejestrować się na stronie www.czystapolska.org.pl lub w dniu akcji w jednym z punktów rejestracyjnych rozstawionych wzdłuż wybrzeża. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w zestaw do sprzątania (worki i rękawiczki), a pierwsze 1500 osób otrzyma również unikatową koszulkę akcji.

Czysty Bałtyk to wydarzenie edukacyjne, które obok zbierania śmieci z wybrzeża naszego morza, ma na celu pozytywną zmianę świadomości ekologicznej Polaków. Partnerem strategicznym akcji jest sieć sklepów Biedronka. Partnerem głównym jest Coca-Cola. Pośród partnerów znaleźli się również Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta Świnoujście, OSiR w Świnoujściu, Henkel i Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań. Patronat medialny nad akcją objął RMF FM i Onet. Partnerem technicznym Stowarzyszenia Czysta Polska jest marka 4F.