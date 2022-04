​Mieszkańcy Czaplinka w Zachodniopomorskiem ujęli i przekazali w ręce policjantów nietrzeźwego kierowcę. Mieszkaniec jednej z podczaplineckich wsi kierował pojazdem kolegi mając blisko 2,5 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wtorek wczesnym popołudniem. Trzy osoby podróżujące samochodem marki bmw wjeżdżając do miejscowości Kuszewo zobaczyły stojącą na poboczu skodę. Z uwagi na jadący z naprzeciwka pojazd kierujący bmw zatrzymał się za skodą, która w pewnym momencie zaczęła cofać, nie zważając na stojący za nim samochód i trąbienie.

Kierowca bmw natychmiast wyszedł z pojazdu i udał się do kierującego skodą, żeby wyjaśnić zaistniałe zdarzenie. W trakcie rozmowy od siedzącego za kierownicą skody czuć było silną woń alkoholu, a z pojazdu szybko wyszło dwóch pasażerów, którzy uciekli w pobliskie krzaki.

Pasażer BMW zadzwonił na numer alarmowy, a w tym czasie nietrzeźwy kierujący opuścił pojazd i próbował oddalić się z miejsca. Został jednak ujęty przez zgłaszających i przytrzymany do momentu przyjazdu patrolu.

Po sprawdzeniu trzeźwości okazało się, iż mężczyzna miał prawie 2,5 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.