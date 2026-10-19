Chcą darmowych pralek w akademikach. Studenci mają dość wysokich kosztów prania

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Szczecińscy studenci chcą dostępu do darmowych pralek w akademikach. Ich zdaniem w domach studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego koszt prania należy do jednego z najwyższych w Polsce.

Studenci ze Szczecina mają dość wysokich kosztów prania. Za pojedyncze pranie w akademikach Uniwersytetu Szczecińskiego trzeba obecnie zapłacić 12 złotych. Zdaniem studentów - to drogo, zwłaszcza w porównaniu do innych polskich uczelni.

Spotykałam się z osobami, które po prostu tego prania nie robiły i czekały z wyjazdem do domu, żeby tam zrobić pranie. Po prostu było za drogo. Część z nas mieszka daleko od domu i nie ma innej możliwości. Koszt prania z akademikach Uniwersytetu Szczecińskiego jest jeden z najwyższych w Polsce. U nas 12 złotych, a na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim ten koszt jest dużo niższy - to jakieś 6-7 złotych. Uniwersytet Bydgoski czy Politechnika Łódzka gwarantują korzystanie z pralki w ramach uposażenia - mówią w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Pałamar studenci działający w Szczecińskim Kole Młodych Inicjatywy Pracowniczej.

Jak przekazała Natalia Nijak z Biura Komunikacji Uniwersytetu Szczecińskiego, w każdym domu studenckim działa jedno pomieszczenie pralnicze. Obsługą pralek w akademikach US zajmuje się firma zewnętrzna. Studenci Domu Studenckiego “Bakałarz” mają do dyspozycji dwie pralki. W akademikach “Portowiec” i “Kordecki” są po cztery pralki. W tym ostatnio studenci mogą korzystać również z suszarki.

W trzech akademikach mieszka prawie 1100 osób. Czwarty akademik Uniwersytetu Szczecińskiego - “Belferek” w tym roku jest w remoncie i pozostaje całkowicie zamknięty.

Studenci wskazują, że koszt prania w akademiku jest niewspółmierny do kosztów zrobienia prania w domu.

Dla porównania koszt zrobienia prania w domu to średnio od 2,5 do 3,5 złotych za jeden cykl, w zależności od modelu pralki i jej klasy energetycznej, kosztów zużycia wody oraz prądu, a także tego, z jakich detergentów korzystamy.

W Szczecinie działają też publiczne samoobsługowe pralnie. Za 9-kilogramowe pranie trzeba zapłacić średnio około 30 złotych. W tę cenę zazwyczaj jest już wliczony profesjonalny detergent. Za suszenie trzeba dopłacić - około kilkunastu złotych. Laundromaty mają jednak tę przewagę, że często można w ich skorzystać z większych pralek przemysłowych o ładowności do nawet 25 kilogramów. To oznacza, że zamiast kilku cykli w małej pralce student może zebrać ubrania z całego miesiąca, wraz z pościelą i za jednym zamachem wyprać i wysuszyć wszystko w jednym bębnie.

Koszt prania w akademikach to tylko jeden z elementów rosnących kosztów życia studentów. Zwracają oni też uwagę na brak tanich stołówek na wydziałach oraz rosnące koszty zakwaterowania w domach studenckich.