Chcą 10 tys. zł na rękę. Ile zarabiają polscy studenci?

RMF24

Jak wynika z najnowszego badania „Student w pracy”, przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu, polscy studenci zarabiają średnio 4,1 tys. zł netto miesięcznie. Jednak ich finansowe ambicje są znacznie wyższe – za satysfakcjonujące wynagrodzenie uznaliby prawie 10 tys. zł na rękę.

Studenci na rynku pracy – liczby mówią same za siebie

Według danych GUS, pod koniec 2024 roku na polskich uczelniach studiowało niemal 1,3 mln osób. Ponad połowa z nich (54 procent) łączy naukę z pracą – zarówno w formie stałej, jak i dorywczej.

Największa grupa pracujących studentów (18,5 proc.) zarabia między 4 a 5 tys. zł netto. Co trzeci student może liczyć na wynagrodzenie powyżej 5 tys. zł miesięcznie, a niemal połowa badanych (49 proc.) mieści się w przedziale 3–6 tys. zł netto.

Warto zauważyć, że średnie zarobki studentów wzrosły w ciągu roku aż o 14 proc. – z 3,6 tys. zł netto do obecnych 4,1 tys. złotych.

Młodzi pracownicy, którzy nie ukończyli 26. roku życia, korzystają z tzw. ulgi dla młodych, dzięki czemu ich wynagrodzenie brutto i netto jest takie samo.

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Mimo rosnących zarobków finansowe oczekiwania studentów są znacznie wyższe. Jak wynika z raportu, przeciętny student chciałby zarabiać na początek 9,9 tys. zł netto miesięcznie. Po roku pracy oczekiwania rosną do ponad 12 tys. zł, po trzech latach do 14 tys. zł, a w perspektywie dekady – do ponad 16 tys. zł netto.

Co ciekawe, już teraz 14 proc. studentów wskazuje, że satysfakcjonujące byłoby dla nich wynagrodzenie na poziomie 20 tys. zł i więcej. W perspektywie 10 lat ten odsetek niemal się potraja, sięgając 47,2 proc.

Jak pracują studenci?

Najpopularniejszą formą zatrudnienia wśród studentów jest umowa zlecenie – korzysta z niej 44 proc. badanych. Na drugim miejscu znajduje się umowa o pracę na czas nieokreślony (25 proc.), a co piąty student zatrudniony jest na czas określony. 5 proc. ma pracę tymczasową, a najmniej, bo 4 proc., ma umowę o dzieło.

Warto dodać, że minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi obecnie 4,8 tys. zł brutto, co przekłada się na ok. 3,6 tys. zł netto przy umowie o pracę. W przypadku umowy zlecenia to 3,5 tys. zł, a przy umowie o dzieło – 4,3 tys. zł.

Szansa na rozwój – Program Kariera PRB

Program Kariera Polskiej Rady Biznesu to ogólnopolska inicjatywa, która od 2003 roku oferuje studentom płatne staże w różnych branżach – od IT i cyberbezpieczeństwa, przez marketing i prawo, aż po logistykę. W tegorocznej edycji bierze udział 40 firm i instytucji z 25 miast, a na studentów czeka 115 miejsc stażowych. Wynagrodzenie stażystów waha się od 4,8 tys. zł do niemal 8,5 tys. zł miesięcznie.

Zgłoszenia do 23. edycji Programu Kariera można składać do 15 maja na stronie programkariera.pl.