Zwrot w sprawie pijanego kierowcy z autostrady A1

RMF24

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Częstochowie policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o spowodowanie bezpośredniego zagrożenia katastrofą w ruchu drogowym na autostradzie A1 w rejonie Woźnik (woj. śląskie). Do zdarzenia doszło 18 lipca, kiedy pijany kierowca doprowadził do kolizji i został ujęty przez innych uczestników ruchu.

Śledztwo, które początkowo prowadziła Prokuratura Rejonowa w Lublińcu, zostało przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie. Obejmuje ono podejrzenie sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, prok. Tomasz Ozimek, 22 lipca zatrzymano 36-letniego mężczyznę. Ma usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchany. Czynności procesowe zaplanowano na 23 lipca.

Obywatelskie ujęcie pijanego kierowcy

Do wspomnianego zdarzenia doszło na autostradzie A1 w pobliżu Woźnik. Kierowca, który spowodował kolizję, został zatrzymany przez świadków. Badanie wykazało, że miał około 2,7 promila alkoholu w organizmie. Ustalono również, że obowiązywały go dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a wcześniej starosta pabianicki cofnął mu uprawnienia do kierowania. Mężczyzna trafił na komisariat w Woźnikach, jednak Prokuratura Rejonowa w Lublińcu nie wystąpiła wtedy z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.

Sprawa wywołała reakcję prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi podjęcie działań. W konsekwencji zapowiedziano odwołanie zastępcy Prokuratora Rejonowego w Lublińcu, odpowiedzialnego za nadzór nad pracą prokuratorów pełniących dyżury.

Był pijany, miał zakazy, wyszedł na wolność. Za sprawę kierowcy prokurator stracił stanowisko Zastępca prokuratora rejonowego z Lublińca na Śląsku straciła stanowisko. Taką decyzję podjął prokurator krajowy na polecenie prokuratora generalnego. Powodem jest nienależyty nadzór nad podległą prokurator, która wypuściła na wolność bez żadnych…

Jednocześnie postępowanie zostało przekazane do dalszego prowadzenia Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie. Dodatkowo wszczęto postępowanie służbowe, które ma wyjaśnić, czy decyzje podjęte przez prokurator dyżurną podczas konsultacji z policją były prawidłowe.