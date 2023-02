Nową linię autobusową M25 uruchomi od soboty 25 lutego Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), organizujący komunikację miejską w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Będzie to szybkie połączenie Czeladzi i Siemianowic Śląskich z Katowicami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Linia M25 będzie kursowała przez cały tydzień, w dni robocze oraz wolne co 60 min., zapewniając przejazd między Czeladzią i Siemianowicami Śląskimi oraz Katowicami w krótszym czasie, niż oferują to dotychczasowe połączenia (ok. 30-35 min.).

Autobusy linii M25 będą wyjeżdżały z dworca przesiadkowego przy pętli tramwajowej w Czeladzi, zatrzymają się w tym mieście na przystanku Stare Miasto, potem pojadą drogą krajową nr 94, obsługując tereny inwestycyjne w siemianowickiej dzielnicy Bańgów, zatrzymają się w centrum Siemianowic Śląskich, a potem przy katowickim Placu Alfreda, na Wełnowcu i na kilku przystankach w centrum - docierając przez Plac Wolności na dworzec autobusowy przy ul. Sądowej.

Wraz z uruchomieniem linii M25 wprowadzone zostaną korekty rozkładów jazdy linii autobusowych 27, 34, 160S, 299, 814, 903N i M103 – kursujących przede wszystkim na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, m.in. w przypadku linii 27 (relacji Katowice-Siemianowice Śl.-Czeladź-Będzin-Dąbrowa Górnicza-Huta Katowice) będzie to korekta godzin kursowania, dostosowująca je do kursów nowej metrolinii.



/Metropolia ZTM

Autobusy linii metropolitalnych w ciągu roku w dni robocze mają realizować ponad 500 tys. połączeń, a w soboty oraz w niedziele i święta ok. 80 tys. kursów.

ZTM jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków.