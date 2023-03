Za pół roku będzie wiadomo, czy w Grodźcu koło Bielska-Białej są źródła geotermalne. Prace przy odwiercie w ich poszukiwaniu wkrótce się rozpoczną - poinformował PAP wójt gm. Jasienica Janusz Pierzyna. Jak dodał, podpisał już umowę z firmą, która wykona odwiert.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Odwiert wykona firma z Piły, która otrzyma 14,9 mln zł. Niemal w całości zadanie sfinansowane będzie z pozyskanych na ten cel pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.



Za pół roku dowiemy się o wynikach badań. Jeżeli wszystko się sprawdzi, to w pierwszej kolejności interesuje nas ich wykorzystanie dla rekreacji - powiedział Janusz Pierzyna.



Odwiert może sięgać nawet do 2 km. Wykonawca będzie miał za zadanie także opracować dokumentację wiertniczą.

Bazując na uzyskanych danych z badań geofizycznych i wykonanych testach w otworze, a także na wynikach badań laboratoryjnych z uzyskanych rdzeni wiertniczych i próbek, zostanie opracowana przez inżyniera kontraktu dokumentacja hydrogeologiczna.

Jak podał Pierzyna, dopiero skompletowane badania i analizy umożliwią starania o zatwierdzenie zasobów wód termalnych oraz o wystąpienie o koncesję na ewentualną eksploatację.



Zdaniem Marka Pyrka, dyrektora departamentu sprzedaży pilskiej spółki Exalo Drilling, która dokona odwiertu i przygotuje dokumentację, od podpisania umowy potrzebuje ona około roku na zrealizowanie całości prac. Sam odwiert powinien być zakończony do końca września - wyjaśnił.

Szanse na rozwój turystyki i rehabilitacji

Janusz Pierzyna podkreślił, że na bazie źródeł geotermalnych w Grodźcu miałby powstać kompleks turystyczny, rekreacyjny i rehabilitacyjny. Tu potrzebni są jednak prywatni inwestorzy. Możliwe będzie także wykorzystywanie geotermii do ogrzewania domów.



Z analiz, którymi dysponuje samorząd Jasienicy wynika, że na terenie Grodźca może znajdować się złoże wód geotermalnych o największym potencjale wykorzystania gospodarczego. Jego temperatura może wynosić między 70 a 90 st.C.



Pomysł Jasienickiego Kurortu Zamkowego powstał w 2017 r. i został wpisany do rządowego przedsięwzięcia Narodowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako program Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. Sercem kurortu ma się stać zamek w Grodźcu. Należy on obecnie do lokalnego przedsiębiorcy, który go odrestaurował. Na terenie ok. 50 ha wokół zamku powstać m.in. centrum konferencyjne i edukacyjne z zapleczem hotelowym, ośrodek spa, oranżeria oraz centrum rehabilitacji, a także infrastruktura sportowa, w tym ścieżki rowerowe i konne, trasy narciarskie i baseny. Powstać ma też dom dla weteranów.