​Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej wprowadza na okres świąteczno-noworoczny działający na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Od zmienionych zasad są wyjątki, obejmujące łącznie ponad sto linii.

Śląsk autobusy / Andrzej Grygiel / PAP

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która - na mocy specjalnej ustawy - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, organizuje w ich imieniu komunikację miejską poprzez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Jak poinformował we wtorek rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek, od 23 grudnia do 5 stycznia będą obowiązywały liczne zmiany w rozkładach jazdy.

Z najważniejszych z nich w wigilijną sobotę tramwaje, autobusy i trolejbusy będą kursowały według specjalnych rozkładów oznaczonych "Wigilia", które przypominają sobotnie, lecz zakładają ograniczenie kursowania linii tramwajowych od godz. 16. oraz zakończenie kursowania linii autobusowych i trolejbusowych ok. godz. 16-18.

Autobusy pojadą też inaczej w Sylwestra i Nowy Rok

W kolejnych dniach, tj. 25 i 26 grudnia 2022 r. (Święta Bożego Narodzenia), a także 1 stycznia 2023 r. (Nowy Rok), obowiązywały będą rozkłady jazdy na niedziele i święta. 31 grudnia br., w Sylwestra, będą obowiązywały rozkłady specjalne oznaczone jako Sylwester - podobnie, jak w Wigilię zakładające wieczorne ograniczenia kursowania linii tramwajowych, autobusowych i trolejbusowych.

Organizator transportu zapowiada jednocześnie, że w przypadku Sylwestra, w związku z zaplanowaną zabawą noworoczną w Parku Śląskim w Chorzowie, wprowadzone zostaną dodatkowe zmiany w komunikacji miejskiej, ale informacje o tym zostaną podane do wiadomości w kolejnych dniach.

ZTM jednocześnie podkreśla, że od przytoczonych wyżej zasad będą obowiązywały wyjątki. Z tego powodu pasażerowie, którzy planują korzystać z komunikacji miejskiej w okresie świąteczno-noworocznym, powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami podanymi na stronie internetowej. Są one dostępne w zakładce Aktualności - Komunikaty.

Przykładowo: 25 i 26 grudnia 2022 r. zawieszone będzie kursowanie linii tramwajowych 0 i 23 oraz autobusowych 2A (tylko w pierwsze święto), 26, 61, 71, 88, 90, 116, 140, 142, 200, 220, 230, 232, 250, 610, 662, 676, 687, 688, 693, 721, 722, 750, 835 i 959.

Sprawdzajcie rozkłady jazdy, zmian jest dużo

W oba dni świąt linie tramwajowe: 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26 i 34, autobusowe M15, M28, M104, 3, 5, 6, 8, 12, 17, 32, 34, 35, 41, 42, 46, 47, 51, 55, 58, 59, 64, 73, 85, 87, 91, 100, 106, 109, 115, 130, 134, 153, 160, 160S, 180, 186, 191, 193, 194, 223, 231, 259, 260, 292, 296, 297, 600, 614, 615, 616, 617, 671, 689, 692, 695, 699, 723, 739, 743, 780, 791, 807, 840, 910, 913, 930, 937, 973, 998, A4, T-11, T-14, T-20, T-26, T-38 i T-47, będą kursowały wg rozkładów specjalnych oznaczonych jako Święta szczególne.

1 stycznia 2023 r. linie 12, 138, 190, 674, 2A, M1, M2, M4, M28 i M101 będą kursowały wg rozkładów na Nowy Rok. W nocy z 5 na 6 stycznia 2023 r. uruchomione zostanie kursowanie linii weekendowych 692N i 905N, a 6 stycznia 2023 r. (Święto Trzech Króli) obowiązywały będą rozkłady na niedziele i święta (niehandlowe/niewakacyjne).

Od 16 do 20 oraz od 23 do 27 stycznia 2023 r. (podczas zimowej przerwy w nauce szkolnej) w ZTM obowiązywały będą rozkłady jazdy ważne w dni robocze nieszkolne/niewakacyjne.

Poza zmianami w kursowaniu autobusów, tramwajów i trolejbusów, w okresie świąteczno-noworocznym nieco inaczej, niż zwykle będą działały Punkty Obsługi Pasażera. W Wigilię będą one nieczynne, a 30 i 31 grudnia będą obsługiwały podróżnych w godz. 7.-18. oraz 9.-13.

ZTM jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz 15 kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków.