Na gorącym uczynku policjanci z Jaworzna zatrzymali dwóch sprawców kradzieży samochodu. Odzyskane audi jeszcze tego samego dnia wróciło do właściciela. Funkcjonariusze zlikwidowali dziuplę samochodową.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja Śląska / Policja

Policjanci w trakcie patrolu chcieli wylegitymować kierowcę Audi A4. Mężczyzna na widok mundurowych przyśpieszył i zaczął uciekać. Po pościgu, w który włączyli się także inni policjanci zatrzymano samochód, a po chwili dwóch mężczyzn, którzy z niego wybiegli.

W porzuconym audi były narzędzia i sprzęt elektroniczny wykorzystywany do kradzieży pojazdów. Policjanci zlikwidowali też dziuple, w których znajdowało się wiele skradzionych części i podzespołów samochodowych.

Sprawcy to mieszkańcy Małopolski. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem do samochodów oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na wniosek śledczych sąd aresztował podejrzanych na trzy miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia.

Policjanci cały czas pracują nad sprawą i sprawdzają, skąd pochodzą skradzione części i nie wykluczają dalszych zatrzymań.