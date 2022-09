Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia Rally2 Evo) wygrał Rajd Śląska, szóstą rundę mistrzostw Polski. Drugi, ze stratą 15 sekund, był Szwed Tom Kristensson (Hyundai I20 R5), który utrzymał pozycję lidera RSMP. Trzecie miejsce wywalczył Kacper Wróblewski (Skoda Fabia Rally2 Evo) ze stratą 50,1 sekundy.

Grzyb odniósł drugie w sezonie zwycięstwo w rundzie RSMP, poprzednio triumfował na początku sierpnia w Rajdzie Rzeszowskim. To jego 13. w karierze wygrana w rundzie RSMP. Dwukrotny mistrz Polski po raz 136. w karierze rywalizował w zawodach rangi mistrzostw Polski.

W kalendarzu RSMP pozostały jeszcze trzy rundy, wszystkie asfaltowe: Rajd Wisły (30 września - 1 października), Rajd Koszyc (21-23 października, Słowacja) i Rajd Nadwiślański, którego termin nadal nie został potwierdzony.

W punktacji mistrzostw Polski prowadzenie utrzymał Kristensson (165 pkt). Drugi jest Grzyb (159 pkt). Trzecią lokatę zajmuje Wróblewski (133 pkt).

Za nami bardzo ciężki Rajd Śląska. Mega wymagający, jeżeli chodzi o pogodę. Wczoraj, po błędnym doborze opon na pierwszą pętlę, później atakowaliśmy. Dzisiaj również pełen atak cały dzień, ale mądrze, ponieważ warunki były ciężkie - było bardzo dużo błota, mega wymagająco. Przyjeżdżamy na trzecim miejscu, z bardzo małą stratą do czołówki. A - co najważniejsze - w klasyfikacji generalnej nadal utrzymujemy trzecią pozycję i nadal jesteśmy w grze o tytuł Mistrza Polski, co się dla nas najbardziej liczy. Są jeszcze przed nami dwa rajdy, więc będziemy dalej atakować i walczyć o swoje marzenia - powiedział Kacper Wróblewski.