Z zemsty miał zlecić zabójstwo byłej żony i kilku innych osób. Zarzuty dla biznesmena ze Śląska

RMF24

CBŚP udaremniło plan ataku na kilka osób – wynika z ustaleń śledczych. 54-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej miał chcieć zemścić się za niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie sprawy rodzinnej oraz działania policjantów. Wobec mężczyzny zastosowano trzymiesięczny areszt.

Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej nie mógł się pogodzić z orzeczeniem sądu rodzinnego dotyczącym powierzenia opieki nad dzieckiem. Dlatego chciał pozbawić życia wszystkie osoby, które - według niego - przyczyniły się do tego rozstrzygnięcia.

Na liście potencjalnych pokrzywdzonych znaleźli się jego była żona, członek jej rodziny, dwoje funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich oraz sędzia orzekający w sprawie rodzinnej.

Mężczyzna miał próbować zlecić działania prowadzące do ciężkiego uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia, a w przypadku czterech osób – do pozbawienia życia.

Śledczy ustalili kanały kontaktu i plan działania

Jak przekazało CBŚP, 54-latek miał korzystać z pośrednictwa osoby, która w przeszłości odgrywała istotną rolę w strukturach grup przestępczych działających na Śląsku. Miał oferować wysokie wynagrodzenie za wykonanie zlecenia.

Funkcjonariusze nowosądeckiego wydziału CBŚP rozpoczęli weryfikację informacji o zagrożeniu i zbieranie dowodów. Śledczy mieli ustalić m.in. sposób komunikacji między zleceniodawcą a pośrednikiem, miejsca przekazywania danych o potencjalnych ofiarach oraz planowane terminy realizacji zleceń.

Z ustaleń wynika, że w odniesieniu do jednej z osób podejrzany miał oczekiwać śmierci w wyniku pożaru wywołanego w miejscu zamieszkania.

Cztery zarzuty i areszt

Do zatrzymania 54-latka doszło 26 sierpnia. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przedstawiła mu cztery zarzuty. Dotyczą one m.in. podżegania do naruszenia nietykalności cielesnej, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zniszczenia mienia oraz podżegania do zabójstwa czterech osób.

28 sierpnia Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.

Śledztwo prowadzą funkcjonariusze CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.