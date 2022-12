Siedem osób, w tym pięcioro dzieci, zostało poszkodowanych i przewiezionych do szpitala na badania po wypadku ukraińskiego autobusu na dk nr 17 w Fajsławicach (Lubelskie). Według wstępnych ustaleń, pojazd przewrócił się na bok po wjechaniu do rowu.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do wypadku doszło przed godz. 13 na drodze krajowej nr 17 w Fajsławicach między Piaskami a Krasnymstawem.

Przewrócił się, a następnie wpadł do rowu autobus na ukraińskich numerach rejestracyjnych.

Autokarem jechały 42 osoby. Jak informują strażacy, poszkodowane są dwie osoby dorosłe i pięcioro dzieci.

One trafiły do szpitali, jednak ich obrażenia nie są poważne i zagrażające życiu. Nic nie wskazuje na to, żeby osób poszkodowanych miało być więcej.

Pozostała część grupy została przetransportowana do ciepłego pomieszczenia na terenie gminy.

Na miejsce jedzie specjalna strażacka grupa ratownictwa technicznego, która będzie nadzorować wyciąganie autokaru z rowu. Utrudnia mogą potrwać do godziny 16:00.

50-letni kierowca autokaru był trzeźwy - informuje asp. Jolanta Babicz z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.