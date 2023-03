Trzy osoby zostały poszkodowane w wybuchu i pożaru w jednej z kamienic w Chorzowie. Z budynku ewakuowano 20 lokatorów. Wśród rannych jest dziecko.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

O zdarzeniu w budynku przy ul. Rodziewiczówny służby zostały poinformowane w środę po godz. 22.

Do eksplozji doszło w mieszkaniu na pierwszym piętrze dwupiętrowej kamienicy. Najprawdopodobniej wybuchła butla gazowa. Potem doszło do pożaru. Budynek nie jest podłączony do sieci gazowej.

Z lokali ewakuowano 20 osób. 3 osoby zostały poszkodowane, w tym dziecko. Trafiło ono do szpitala.



Działania służb zakończyły się po północy. Ewakuowanym zapewniono mieszkania zastępcze.