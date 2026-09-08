Woził krew mimo dożywotniego zakazu jazdy. Co grozi 36-latkowi?

RMF24

Cztery sądowe zakazy prowadzenia pojazdów - w tym jeden dożywotni - miał na swoim koncie 36-latek, zatrzymany przez policję w Katowicach. Szczególnie bulwersuje fakt, że mężczyzna był zatrudniony jako kierowca w firmie zajmującej się przewozem krwi.

Zatrzymanie mężczyzny miało miejsce w połowie sierpnia, ale dopiero dziś policja opublikowała oficjalny komunikat w tej sprawie. Wynika z niego, że 36-latek wpadł na ulicy Meteorologów w Katowicach. Samochód, który prowadził, mógł być wykorzystywany jako pojazd uprzywilejowany.

Kierowca odpowie za złamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Kolejny raz dopuścił się takiego przestępstwa, co może wpłynąć na wysokość kary.

36-latek został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Policja bada okoliczności zatrudnienia go w firmie transportowej.

Za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów grozi do 5 lat więzienia. W przypadku recydywy kara może zostać zwiększona nawet o połowę.