Trzylatek za kierownicą samochodu. Krótka podróż zakończona na metalowej skrzynce

RMF24

Do niecodziennego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie w Lędzinach (woj. śląskie). Trzylatek samodzielnie uruchomił samochód rodziców i przejechał nim kilkadziesiąt metrów, kończąc podróż na metalowej skrzynce skrywającej infrastrukturę internetową. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale sprawą zajmie się sąd rodzinny.

W sobotę, tuż przed godziną 16:00, na ul. Hołdunowskiej w Lędzinach doszło do sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie. Trzylatek, pozostawiony bez opieki, zabrał kluczyki do samochodu i uruchomił pojazd. Maluch przejechał około 20 metrów i uderzył w metalową skrzynkę, w której znajdowała się infrastruktura sieci internetowej.

Policja bada okoliczności zdarzenia

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Chłopiec nie odniósł żadnych obrażeń, jednak profilaktycznie został przewieziony do szpitala na badania.

Jak poinformowała w rozmowie z portalem Lędziny24 asp. Katarzyna Szewczyk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, zarówno matka, jak i ojciec dziecka byli trzeźwi. Policja wykluczyła udział osób trzecich – wszystko wskazuje na to, że trzylatek samodzielnie zdobył kluczyki i uruchomił auto.

Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Choć tym razem skończyło się na strachu, sprawa nie pozostanie bez echa. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające i zapowiedziała przekazanie sprawy do sądu rodzinnego pod kątem prawidłowego sprawowania opieki nad małoletnim. Funkcjonariusze przypominają, że nawet chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje.