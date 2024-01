Zmiana pogody w Beskidach. Wszystko z powodu silnego wiatru. Kilka wyciągów zostało czasowo unieruchomionych.

Szczyrk / Shutterstock

Unieruchomiona jest część wyciągów w Szczyrku. Chodzi o 5 tras m.in. w Solisku oraz w rejonie Hali Skrzyczeńskiej.

W Wiśle, Ustroniu, Istebnej czy Korbielowie wyciągi działają, ale tam także mocno wieje. Ten silny wiatr w Beskidach może się dawać we znaki do północy. Do kilku stopni powyżej zera w niektórych miejscach wzrosła też temperatura.

W weekend ratownicy GOPR-u interweniowali na beskidzkich stokach narciarskich 80 razy.