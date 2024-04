207 zdarzeń związanych z silnym wiatrem odnotowała do godziny 19. w poniedziałek śląska straż pożarna - poinformowała rzeczniczka śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP Aneta Gołębiowska. Strażacy usuwali powalone drzewa i zabezpieczali elementy elewacji budynków.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Najwięcej interwencji było na południu województwa: w Bielsku-Białej, a także w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Działania polegały przede wszystkim na usuwaniu przewróconych przez wiatr drzew z posesji i jezdni, oraz zabezpieczaniu uszkodzonych elementów elewacji - mówi rzeczniczka śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP Aneta Gołębiowska.

W wyniku awarii, będących skutkiem wichury, do niektórych odbiorców na południu regionu nie dociera prąd. Z informacji spółki Tauron Dystrybucja wynika, że uszkodzenia są usuwane. Do części odbiorców dostawy mogą zostać przywrócone jednak dopiero we wtorek.