Nauka języka polskiego, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz pomoc w sprawach formalnych – takie wsparcie imigrantom z Ukrainy oferuje otwarte w środę oficjalnie w Katowicach Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówkę uruchomiła Fundacja ADRA Polska.

/ Shutterstock

Katowicka placówka to już piąte CIC otwarte przez Fundację ADRA Polska dzięki współfinansowaniu organizacji CARE. Od kilku miesięcy działają już podobne centra w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy i Zielonej Górze.

Placówka w Katowicach zapewni przede wszystkim możliwość nauki języka polskiego, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz pomoc w sprawach formalnych związanych z życiem w Polsce, m.in. pomoc w zapisaniu dziecka do szkoły czy w uzyskaniu świadczenia 500+. Będzie można również otrzymać paczki z żywnością i artykułami higienicznymi.

Katowickie centrum oficjalnie otwarto w środę, jednak pomoc w tym ośrodku jest udzielana już od kilku tygodni – w formie darmowych lektoratów z języka polskiego. Korzystają z nich Ukraińcy z Katowic, ale też np. z Czeladzi, Tarnowskich Gór, Sosnowca i Rudy Śląskiej. Zainteresowanie jest coraz większe.

Niedługo będziemy świadczyć usług psychologa czy doradcy zawodowego- powiedziała PAP koordynatorka CIC w Katowicach Aneta Lubas. Staramy się dotrzeć do społeczności lokalnej, integrować cudzoziemców - zaznaczyła.

Centrum otwarte nie tylko dla Ukraińców

Choć obecnie Centrum skupia się na pomocy Ukraińcom, zmuszonym do opuszczenia kraju z powodu wojny, to w dalszej perspektywie ADRA chce wspierać także obywateli innych krajów. Jak najbardziej jesteśmy otwarci również na innych cudzoziemców, którzy będą potrzebowali pomocy - zaznaczyła Aneta Lubas.

Centrum jest czynne od poniedziałku do czwartku od 9.30 do 15.30. Zajęcia z języka polskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Będą prowadzone w formie konwersacji, by umożliwić uchodźcom porozumiewanie się w urzędach, bankach, sklepach oraz z potencjalnymi pracodawcami.

W planach jest również uruchomienie kursów weekendowych, w których będą mogły uczestniczyć osoby pracujące zawodowo w ciągu tygodnia.

Fundacja ADRA Polska powstała w 2009 r. Należy do międzynarodowej sieci organizacji dobroczynnych ADRA, działającej w 118 krajach. Fundacja od pierwszego dnia wojny w Ukrainie wspiera ofiary, organizując transporty humanitarne i ewakuacje.