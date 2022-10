​Złota jesień trwa w Beskidach. Wprawdzie w sobotę rano niebo w górach było zachmurzone, ale nie padało. Było też stosunkowo ciepło, do 15 st. C. Goprowcy poinformowali, że warunki na szlakach turystycznych są bardzo dobre.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Warunki na szlakach są dobre, a nawet bardzo dobre. W sobotę rano temperatura wynosiła od 11 do 15 st. C. W większości zachmurzenie było pełne, ale nie padało. Widoczność bardzo dobra - zakomunikowali ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR.

Trwa sezon remontowy kolei linowych

Nie kursują już wagoniki na Żar w Międzybrodziu Żywieckim i kanapy na Czantorię w Ustroniu, z którym można jednak skorzystać w weekend. Niedziela będzie ostatnim dniem kursowania wyciągu na Skrzyczne.

Do końca listopada utrudnienia występują na dwóch szlakach. Na czerwonym ze Straconki do Porąbki od Groniczek do Przełęczy u Panienki prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna. Leśnicy zaapelowali, by turyści wybierali alternatywne trasy. Z kolei w rejonie Babiej Góry zamknięty jest szlak czerwony na odcinku od Polany Krowiarki do Sokolicy. Dojście do Sokolicy możliwe jest przez Górny Płaj (szlak niebieski) i Perć Przyrodników (szlak zielony).