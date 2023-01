Ważna informacja dla kierowców w Śląskiem. W Częstochowie od świtu zamknięta jest czynna dotąd nitka DK 91 w kierunku Warszawy na odcinku od ul. Rakowskiej do ul. Krakowskiej. Utrzymana jest reszta zmian organizacji ruchu związanych z przebudową drogi.

Zdjęcie z placu budowy / MZD Częstochowa /

Pełne zamknięcie całego, budowanego od podstaw odcinka alei Wojska Polskiego jest konieczne do wykonania przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego, a są to sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, a także gazociągi i wodociągi, co musi być przebudowane w pierwszej kolejności na fragmencie od ul. Krakowskiej w kierunku Rakowa - tłumaczy Wojciech Pałczyński dyrektor oddziału południe NDI S.A. Zaczniemy od frezowania nawierzchni, żeby uwolnić front robót, które wymieniłem wcześniej, później czekają nas tam roboty drogowe związane z całą konstrukcją nowego układu drogowego - wyjaśnia.

Najlepszym sposobem ominięcia utrudnień będzie korzystanie z autostradowej obwodnicy miasta. To rozwiązanie jest wskazywane kierowcom na tablicach w obrębie węzła Częstochowa Północ na A1 i w okolicach węzła Podwarpie. Ruch lokalny i regionalny został skierowany na objazdy ulicami miasta.

Jedna z tablic informujących o objazdach / MZD Częstochowa /

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie podkreśla, że najszybszym środkiem lokomocji umożliwiającym poruszanie się na osi północ - południe w Częstochowie pozostaje tramwaj.

Budowa nowej alei Wojska Polskiego, czyli odcinka DK 91 i trzech dwupoziomowych skrzyżowań, ma się zakończyć za niecały rok. Jej koszt to 359 mln zł.