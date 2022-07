Co najmniej do soboty w Śląskiem obowiązywać będzie ostrzeżenie o upałach. W czterech powiatach regionu wprowadzono ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia. Ochłody można szukać - tak jest np. w Sosnowcu - w centrach miast, jak i nad wodą, choć nie wszędzie można się jednak kąpać.

Jezioro Żywieckie na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Najgoręcej ma być w zachodniej części regionu. Chodzi o 4 powiaty:

gliwicki,

kłobucki,

lubliniecki

raciborski.

Maksymalna prognozowana tam temperatura to miejscami nawet do 37 stopni C. I tak ma być co najmniej do jutrzejszego wieczora.

W południowej części województwa obowiązuje natomiast ostrzeżenie pierwszego, a w pozostałej drugiego stopnia. Tam temperatura ma być jedynie nieznacznie niższa niż w zachodniej części. Miejscami, zwłaszcza na południu regionu, upały mają się utrzymywać nawet do soboty.

W Sosnowcu urzędnicy próbują radzić sobie z upałem w samym centrum miasta. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągowe proponuje wodę z saturatora ustawionego na Placu Stulecia, czyli tak zwanej "Patelni". I tak ma być co najmniej do piątku.

Zapowiada się wysoka temperatura, dlatego postanowiliśmy dać mieszkańcom szanse na wytchnienie, stąd nasz saturator na Placu Stulecia, z którego będzie można bezpłatnie napić się wody z sokiem lub bez - wyjaśnia Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.

Wody będzie można się tam napić między 10:00 a 18:00.

Podobnie jak w poprzednich latach w Sosnowcu zainstalowano też specjalne urządzenia, które przy niewielkim poborze wody tworzą orzeźwiającą mgiełkę. Ustawiono je na Placu Stulecia, obok MUZY przy ul. Warszawskiej, na Górce Środulskiej, a także w parkach: Sieleckim, Kuronia, Polisensorycznym (Harcerskim) i Stawikach.

Ochłody najlepiej jednak szukać nad wodą. Na północy regionu to m.in. zbiornik wodny w Poraju pod Częstochową, w centrum aglomeracji to Pogoria w Dąbrowie Górniczej, a na południu Jezioro Żywieckie.

Niestety nie można kąpać się w Jeziorze Paprocańskim w Tychach, a to też bardzo znane w Śląskiem miejsce wypoczynku. Zakwitły tam sinice. Zakaz kąpieli obowiązuje tam do odwołania.