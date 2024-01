Pełniący do niedawna funkcję wiceprezydenta Tychów Maciej Gramatyka od dziś jest komisarzem miasta. Funkcję tę będzie pełnił do wyborów samorządowych.

/ Urząd Miasta Tychy /

Powołanie Gramatyki na funkcję komisarza oznacza zakończenie misji dotychczasowego komisarza Bogdana Białowąsa, powołanego kilka tygodni temu jeszcze przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Gramatyka zapowiedział start w kwietniowych wyborach samorządowych: w listopadzie ub. roku poparcia udzielił mu wybrany w ubiegłorocznych wyborach do Senatu b. wieloletni prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Wybór Dziuby do Senatu spowodował, że z chwilą ogłoszenia wyniku wyborów - 17 października - przestał być on po ponad 23 latach prezydentem Tychów. Zgodnie z przepisami osobę zastępującą prezydenta do wiosennych wyborów samorządowych, potocznie zwaną komisarzem, wyznacza premier, po rekomendacji wojewody.

B. premier Mateusz Morawiecki wyznaczył na tę funkcję 14 listopada Bogdana Białowąsa - emerytowanego prezesa miejskiej spółki Śródmieście w Tychach, zajmującej się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami, wydawaniem miejskiej gazety oraz prowadzeniem informacyjnego portalu, a także zarządzaniem infrastrukturą telekomunikacyjną. Wcześniej Białowąs pracował w górnictwie; w latach 80. był działaczem Solidarności.

Maciej Gramatyka jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Od 2010 r. był radnym Tychów. W latach 2014-18 pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta. Od 2018 r. do połowy października 2023 r. pełnił funkcję zastępcy prezydenta miasta Tychy ds. społecznych. Był odpowiedzialny za edukację, oświatę, kulturę, promocję i profilaktykę zdrowia oraz pomoc społeczną.

W mieście Gramatyka był inicjatorem reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta Tychy oraz wdrożenia w mieście projektu "Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny". Od lat był zaangażowany w organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych, m.in. Orszaku Trzech Króli w Tychach czy Festiwalu Szantowego "Port Pieśni Pracy".

Maciej Gramatyka ma dwudziestoletni straż dziennikarza radiowego (w Radiu Flash, Radiu Plus Katowice i Radiu eM). W latach 2014-16 roku pracował jako rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a w latach 2016-18 był dyrektorem wydziału komunikacji społecznej i rzecznikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Dziękując w listopadzie ub. roku za poparcie Dziuby Gramatyka deklarował, że bliska mu jest w polityce, szczególnie samorządowej, idea "sztafety": kontynuacji dobrych, rozpoczętych pomysłów. Wymienił tu rozpoczęte wieloletnie przedsięwzięcie utworzenia nowego centrum miasta. Wyraził wolę budowania jak najszerszej koalicji ludzi, którym zależy na mieście.

Wraz z uzyskaniem przez Dziubę mandatu senatorskiego, funkcje zastępców prezydenta Tychów przestali pełnić Maciej Gramatyka, Igor Śmietański i Hanna Skoczylas. Ciągłość działań magistratu zapewniała do wyboru komisarza sekretarz miasta Aneta Luboń-Stysiak.