Tychy, jak podkreślają miejscowi samorządowcy, są postrzegane jako zielone miasto. Chcą, by ta opinia została utrzymana, stąd zamówienie zaprojektowania "HUB-u Zielonej Gospodarki" - miejsca dla firm zajmujących się szeroko pojętą ekologią i zielonymi technologiami. Miasto chce, aby inwestycję w niezagospodarowanej dotąd części Zespołu Szkół Municypalnych wsparły środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Widok na Tychy na zdjęciu z lipca 2017 roku / Shutterstock

Jak wyjaśniają miejscowi samorządowcy, Tychy są postrzegane jako zielone miasto i chcą, aby ta opinia została utrzymana, dlatego m.in. inwestują w "zielone" technologie. Ma to zachęcić przedsiębiorców i mieszkańców do pozostania w Tychach, a także do lokowania tam firm o tym charakterze.

"Chcemy w jednym miejscu zgromadzić wszystkie strefy aktywności, administracji publicznej, przedsiębiorstw prywatnych, start-up’ów, być może też uczelni, które w swojej działalności zajmują się szeroko pojętą ekologią, zmianami klimatycznymi, nowymi źródłami energii" - wyjaśnił, cytowany w informacji miasta, naczelnik wydziału innowacji i inwestycji w tyskim magistracie Jan Cofała.

Pod tym kątem tyski samorząd chciałby wykorzystać środkową, niezagospodarowaną dotąd część budynku przy ul. Piłsudskiego, który według dawnych planów miał mieścić Zespół Szkół Municypalnych. Obecnie w dwóch jego zewnętrznych częściach działają Mediateka i hala sportowa. Środkową część próbowano sprzedać, szukano też dla niej różnych pomysłów.

"Do tej pory środki, które pozyskiwaliśmy, przeznaczaliśmy głównie np. na komunikację miejską albo infrastrukturę: kanalizację, przebudowę dróg, budowę parkingów czy oświetlenie" - zaznaczyła wiceprezydent Tychów ds. zrównoważonego rozwoju Hanna Skoczylas.

"Teraz uznaliśmy, że czas zwrócić się z ofertą do przedsiębiorców, którzy też płacą podatki u nas w mieście i także są ważną częścią naszego miasta. Mamy nadzieję, że to zachęci przedsiębiorców i mieszkańców do pozostania w mieście, a także do lokowania swoich firm właśnie w Tychach" - dodała Skoczylas.

Zasygnalizowała, że miasto chciałoby pod kątem budowy HUB-u pozyskać środki z programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Gmina stara się o 100 mln zł na sfinansowanie przedsięwzięcia.

Budowę Zespołu Szkół Municypalnych w Tychach rozpoczęto w końcu lat 90. ub. wieku, a kilka lat później zaniechano. Z czasem udało się oddać do użytku halę sportową. W 2016 r. kolejna część obiektu zyskała nową funkcję: w Mediatece znalazły się m.in. główna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także sala koncertowa z siedzibą orkiestry kameralnej Aukso.