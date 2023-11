Bogdan Białowąs - emerytowany prezes miejskiej spółki - został wyznaczony przez premiera do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Tychy. Zastępuje Andrzeja Dziubę, który po 23 latach zarządzania miastem uzyskał mandat senatora.

Na zdjęciu od lewej: Bogdan Białowąs i Elżbieta Żabicka-Łakomy - sekretarz miasta / UM TYCHY /

Bogdan Białowąs odebrał dokument, w którym premier wyznaczył go na osobę pełniącą obowiązki prezydenta Tychów.



"Od dziś będzie realizował wszystkie zadania należące do kompetencji Prezydenta Miasta Tychy. Bogdan Białowąs będzie pełnił tę funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta" - podał tyski Urząd Miasta.



Bogdan Białowąs był szefem miejskiej spółki Śródmieście w Tychach, zajmującej się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami, wydawaniem miejskiej gazety oraz prowadzeniem informacyjnego portalu tychy.pl, a także zarządzaniem infrastrukturą telekomunikacyjną. Wcześniej pracował w górnictwie, a w latach 80. był działaczem “Solidarności".



Wybrany do Senatu Andrzej Dziuba należał do najdłużej urzędujących prezydentów miast w Polsce. Prezydentem Tychów był od 2000 r. W ostatnich wyborach został wybrany na kolejną kadencję, uzyskując w pierwszej turze poparcie 75,72 proc. głosujących.



Wraz z uzyskaniem przez Dziubę mandatu senatorskiego, funkcje zastępców prezydenta przestali pełnić Maciej Gramatyka, Igor Śmietański i Hanna Skoczylas.