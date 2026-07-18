Tunel na S1 zamknięty na dwa tygodnie. Kierowców czekają objazdy i utrudnienia

Remont zapowiedziała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wykorzystujemy zamknięcie słowackiej autostrady D3 do przeprowadzenia remontu nawierzchni drogi ekspresowej S1. Prace obejmą odcinek między tunelem Emilia w Lalikach a węzłem Rajcza. Pozwoli to zminimalizować utrudnienia dla kierowców – przekazał Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Dyrekcji.
Aby remont mógł się odbywać na całej szerokości jezdni, wyłączony z ruchu zostanie odcinek tunelowy S1 pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza. Istniejąca, mocno zdegradowana nawierzchnia zostanie sfrezowana i zastąpiona nową – zaznaczył Twardysko.
Objazdy i ograniczenia dla kierowców
Zamknięcie tunelu do 3 sierpnia oznacza konieczność korzystania z objazdów. Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton, jadących w kierunku Słowacji, wyznaczono trasę przez Cieszyn i drogę ekspresową S52. Pozostali kierowcy będą mogli korzystać z objazdu poprowadzonego starą drogą krajową 69.
Twardysko podkreślił, że „utrzymanie ruchu podczas prowadzenia robót wiązałoby się z istotnym ryzykiem wystąpienia zdarzeń drogowych, zagrożeniem dla pracowników oraz znacznym wydłużeniem czasu realizacji”. Dodał również, że konieczne byłoby wprowadzenie ruchu wahadłowego na blisko 2-kilometrowym odcinku trasy.
Prace na Słowacji
Rzecznik przypomniał, że od minionej niedzieli po stronie słowackiej trwa remont autostrady D3 na odcinku Svrcinovec (Świerczynowiec) - Skalite, który obejmuje tunele Svrcinovec i Polana. Ten odcinek arterii został zamknięty. Ruch odbywa się objazdem, czyli starą drogą przez Skalite (nr 12), na której obowiązuje ograniczenie dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. Roboty realizowane przez słowackiego zarządcę potrwają do 17 sierpnia.
Droga ekspresowa S1, która jest częściowo w budowie, prowadzi od węzła z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach do granicy ze Słowacją w Zwardoniu.
Słowacka autostrada D3 biegnie od granicy z Polską w Skalitem do Żyliny.