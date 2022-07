Rękodzieło, mnóstwo maszketów czyli smakołyków i wyjątkowa atmosfera - to wszystko czeka was dzisiaj w Nikiszowcu, zabytkowej górniczej dzielnicy Katowic. Odbywa się się tam kolejna edycja Odpustu u Babci Anny.

Odpust u Babci Anny / Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych / Materiały prasowe

Odpust u Babci Anny różni się od wielu zwykłych odpustów. Cechą szczególną jest to, że to wszystko dzieje się w Nikiszowcu - miejscu, które jest wyjątkowe. Nikiszowiec bardzo się zmienił w ciągu ostatnich lat i jest przykładem udanej rewitalizacji. Przechodzi przemianę od 2008 roku, kiedy obchodzono 100-lecie Nikiszowca. Wtedy zaczął działać nasz pierwszy projekt związany z integracją mieszkańców. To ta siła lokalnej społeczności spowodowała zmianę myślenia o Nikiszowcu wśród mieszkańców i na zewnątrz. Organizowane przez nas wydarzenia czyli Jarmark na Nikiszu (przed świętami Bożego Narodzenia) i jego letnia edycja czyli Odpust u Babci Anny to pamiątki po wielkiej zmianie, manifeście ludzi, że Nikisz to nie miejsce, którego trzeba się bać, tylko miejsce, którym trzeba się chwalić - mówi Waldemar Jan ze Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

Oprócz miejsca odpust wyróżnia się tym, co można na nim kupić. Można się spodziewać bardzo wielu rękodzielników z całej Polski - podkreśla Waldemar Jan. Organizatorzy od początku założyli, że na zimowym jarmarku i letnim odpuście nie będzie plastiku. W tym roku zaplanowaliśmy udział 115 wystawców - lokalnych artystów oraz starannie wyselekcjonowanych twórców i rękodzielników z całej Polski. Na Odpuście znajdzie się także około 20 stoisk z regionalnymi przysmakami i przetworami. Nie zabraknie też tradycyjnych śląskich bud odpustowych z maszketami. Zaplanowaliśmy także strefę gastro, w której będzie można zjeść na miejscu - poinformowali organizatorzy.

Podczas niedzielnego odpustu będą też dodatkowe atrakcje. Już niemal zwyczajem jest, że tego dnia dzieci mogą pokręcić się na karuzeli łańcuszkowej "keciok", a chętni do niesienia pomocy mogą oddać krew w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - informują organizatorzy. Przygotowano też po raz pierwszy loterię fantową z cennymi nagrodami.

Odpust u Babci Anny odbędzie się w godz. 10.00-20.00. Zwykle cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Organizatorzy apelują, by korzystać z bezpłatnych połączeń autobusowych. W tym roku funkcjonować będą dwie linie na następujących trasach:

- Dworzec w Katowicach - ul. Sądowa - Centrum Przesiadkowe Zawodzie (duży darmowy parking) - Janów Zamkowa Skwer (tuż przy wejściu na Odpust);

- parking darmowy przy Cmentarzu Komunalnym przy Alei Murckowskiej - parking Nikiszowiec Pętla (kilka minut spacerem od Odpustu).

Bezpłatna komunikacja na Odpust u Babci Anny / Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych / Materiały prasowe

Jeśli ktoś zdecyduje się przyjechać samochodem, musi liczyć się z utrudnieniami. Wjazd na teren osiedla będzie możliwy tylko dla mieszkańców posiadających tzw. wjazdówki. Parking płatny zlokalizowany będzie w okolicy Szybu Pułaski. Miejsca parkingowe znajdują się też wzdłuż ul. Szopienickiej oraz przy myjni samochodowej, ale jest ich mało. Można skorzystać z parkingów położonych wzdłuż trasy bezpłatnych autobusów.