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Tragiczny wypadek w Gliwicach. Auto całkowicie zmiażdżone

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 września (09:43)

Do tragicznego wypadku doszło w środę rano w Gliwicach. Kierowca samochodu osobowego zjechał na pobocze, uderzył w drzewo, a następnie w słup trakcji energetycznej. Niestety, mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, mężczyzna zmarł w karetce.

Tragiczny wypadek w Gliwicach. Auto całkowicie zmiażdżone
Fot. Facebook/Policja Gliwice /Policja

Wypadek miał miejsce dziś około godz. 3:00 nad ranem na ulicy Bojkowskiej w Gliwicach. 45-letni kierowca pojazdu marki KIA z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze, uderzył w drzewo, a następnie w słup trakcji energetycznej. 

Niestety, mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, mężczyzna zmarł w karetce.

Samochód został zupełnie zmiażdżony. 

 

Policja bada okoliczności tragedii

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i przesłuchiwali świadków, by ustalić, co dokładnie doprowadziło do tej tragedii. 

Na razie nie są znane przyczyny, dla których kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków jazdy. 


Źródło: RMF24
Tagi: śmiertelny wypadek
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