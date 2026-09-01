Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Ruch został udrożniony

Jak poinformowała PAP podkom. Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, służby w tym miejscu zakończyły już działania, a przejazd autostradą w stronę Gliwic został udrożniony.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń częstochowskiej policji, przed godz. 9 na autostradzie A1 w kierunku Katowic 32-letni kierujący ciężarową Scanią, z nieustalonych dotąd przyczyn, wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej jezdnię, znajdującej się na prawym pasie ruchu.
W wypadku śmierć poniosły cztery osoby w wieku od 20 do 62 lat, a cztery kolejne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń, został zatrzymany. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań.
Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci częstochowskiej drogówki oraz Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach. W związku ze zdarzeniem droga między węzłami Radomsko i Mykanów w kierunku Gorzyczek została zablokowana. Policjanci kierowali kierowców na objazdy od węzła Radomsko.