Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Ruch został udrożniony

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We wtorek wieczorem udrożniony został ruch jezdnią na południe autostrady A1 po śmiertelnym wypadku na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim. W jego efekcie we wtorek rano cztery osoby zginęły, a cztery w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala.

Jak poinformowała PAP podkom. Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, służby w tym miejscu zakończyły już działania, a przejazd autostradą w stronę Gliwic został udrożniony.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń częstochowskiej policji, przed godz. 9 na autostradzie A1 w kierunku Katowic 32-letni kierujący ciężarową Scanią, z nieustalonych dotąd przyczyn, wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej jezdnię, znajdującej się na prawym pasie ruchu.

Tragiczny wypadek na A1. Są ofiary śmiertelne i ranni Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w Śląskiem w rejonie zjazdu na Mykanów. Cztery osoby nie żyją, a co najmniej pięć zostało rannych. W zdarzeniu brało udział kilka pojazdów.

W wypadku śmierć poniosły cztery osoby w wieku od 20 do 62 lat, a cztery kolejne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń, został zatrzymany. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci częstochowskiej drogówki oraz Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach. W związku ze zdarzeniem droga między węzłami Radomsko i Mykanów w kierunku Gorzyczek została zablokowana. Policjanci kierowali kierowców na objazdy od węzła Radomsko.