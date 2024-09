19-latek z Ukrainy zginął na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Po kolizji wysiadł z auta, by zobaczyć, co się stało i potrącił go inny samochód. W stanie ciężkim do szpitala trafił także jego 46-letni ojciec.

Wypadek na A4 / Policja Śląska / Policja Do wypadku doszło ok. g. 3.00 w nocy. Na pasach ruchu w kierunku Katowic najpierw chevrolet, a potem bmw uderzyły w bariery ochronne. 19-letni kierowca bmw razem z ojcem wysiedli z samochodu, by zobaczyć, co się stało. Wtedy zostali potrąceni przez inne bmw kierowane przez 47-latka z okolic Zamościa. / Policja Śląska / Policja Młody mężczyzna, który podróżował z rodzicami zginął na miejscu. Jego ojciec w ciężkim stanie trafił do szpitala. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności, zwłaszcza jeśli do kolizji albo wypadku dojdzie na autostradzie i radzą: jeśli to możliwe zjedźmy na pas awaryjny, włączmy światła awaryjne i załóżmy kamizelkę odblaskową, unikajmy poruszania się po pasach ruchu, wezwijmy służby ratunkowe, które zabezpieczą miejsce zdarzenia. Okoliczności tego tragicznego wypadku wyjaśniali policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach i funkcjonariusze z Rudy Śląskiej. Zobacz również: Zamknięto przejścia graniczne w Śląskiem. Rzeka Piotrówka wylała

