Dziś szósty, przedostatni etap Tour de Pologne. To jazda indywidualna na czas w Katowicach na dystansie ponad 16 i pół kilometra. Trasa tradycyjnie będzie przebiegać ulicami ścisłego centrum miasta.

Kolarze na trasie 5. etapu 80. Tour de Pologne / Zbigniew Meissner / PAP

Meta dzisiejszego etapu usytuowana jest przy Spodku. Dla mieszkańców Katowic oznacza to oznacza spore zmiany w organizacji ruchu i w komunikacji miejskiej.

Już od 4.30 nie kursują tramwaje od ronda przy Spodku do rynku i tak będzie aż do 22.30. Od 10.00 do wieczora nie będą jeździły tramwaje na linii Zawodzie- Centrum Miasta - Załęże oraz z centrum Katowic w kierunku Brnowa.

Łącznie na dziś zmodyfikowane zostały trasy 53 linii autobusowych i 11 tramwajowych.

3 sierpnia 2023 roku kolarze będą startować z ul. Olimpijskiej obok budynku NOSPR-u. Stamtąd pojadą w kierunku Zawodzia i Janowa, przejadą przez Nikiszowiec, później wjadą w Dolinę Trzech Stawów i ul. Francuską oraz ul. Damrota wrócą do ścisłego centrum Katowic. Meta będzie na wysokości Spodka, przy alei Korfantego. Tegoroczna trasa ma 16,6 km długości. Zawodnicy będą startowali co minutę, a ostatnich 10 zawodników co dwie minuty.

Przez cały dzień wyłączone z użytkowania będą parkingi w Strefie Kultury. Od godz. 9.00 planowane jest zamknięcie ulic: Olimpijska, Góreckiego, Dobrowolskiego, Dudy Gracza, Warszawska, Szkolna, Moniuszki, Korfantego, aleja Roździeńskiego oraz od godz. 10.30 dodatkowo ulice 1 Maja, Bagienna, Magazynowa, Szopienicka, Gospodarcza, Zofii Nałkowskiej, Wyzwolenia, Krawczyka, Porcelanowa, Trzech Stawów, Francuska, Damrota. Organizatorzy proszą o zwracanie uwagi na tymczasowe znaki zakazu zatrzymywania.

Zamknięty dla ruchu pojazdów będzie też dojazd do Doliny Trzech Stawów pomiędzy ul. Murckowską i od skrzyżowania ul. Francuskiej z ul. Lotnisko. Wyjazd i wjazd na osiedle Francuska Park będzie odbywał się przez ul. Szybowcową. W godzinach 12-17 dojazd do Cmentarza Komunalnego będzie niemożliwy, natomiast dojazd lub dojście do ogródków działkowych przy ul. Francuskiej w okolicy lotniska Muchowiec będzie możliwe tylko wejściami od ul. Meteorologów. Ponowne otwarcie ulic będzie odbywać się sukcesywnie po zakończeniu etapu, tj. od godziny 17.00.