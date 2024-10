Redukuje stres i pozytywnie wpływa na samopoczucie, zwiększa pewność siebie, poprawia kondycję i wyzwala w organizmie hormony szczęścia. Mowa o tańcu, który nie jest obciachem – jak zapewnia Zespół Pieśni i Tańca Śląsk na warsztatach w ramach Tygodnia Tańca w Katowicach.

Tydzień Tańca w Katowicach / Marcin Buczek / RMF FM

W Katowicach - Europejskim Mieście Nauki rozpoczął się Tydzień Tańca. Spotkania, dyskusje, pokazy - to wszystko czeka na mieszkańców stolicy Śląska.



Taniec to niesamowite, wielkie zjawisko. Cały Tydzień Tańca ma służyć temu, żeby go upowszechnić. Ale też chodzi o to, aby pokazać go z różnych stron: naukowców, pedagogów, choreografów, tancerzy, ale także i widzów - wyjaśnia Artur Fredyk kurator Tygodnia Tańca.

Celem Tygodnia Tańca jest zaprezentowanie wielu technik tanecznych w trakcie pokazów scenicznych, przeprowadzenie warsztatów i pokazanie elementów tańca w sporcie. Z uczestnikami wydarzenia rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.



Przyszłam, żeby doświadczyć nowego rodzaju tańca i nie żałuję. Taniec w żadnym razie nie jest obciachem. On wyzwala w nas emocje i pozwala uwolnić się od tego, co nagromadzi się w naszym wnętrzu. A do tego jest też interesującą formą sztuki - mówi Paulina, jedna z uczestniczek warsztatów.

Jednym z wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia Tańca były warsztaty prowadzone przez tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" pod nazwą "Taniec to nie obciach".

Taniec daje radość i dla mnie jest całym moim życiem. Zaczęłam tańczyć, jak miałam 5 lat. To jest cała moja kariera, tego się uczyłam i to chcę teraz przekazywać innym - opowiada Magdalena Gorczyca z Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

W sobotę w hali AWF-u w Katowicach odbędzie się Turniej Tańca Nowoczesnego. W niedzielę z kolei - sesja naukowa zatytułowana "Taniec w nauce i praktyce".

Tydzień Tańca jest trzydziestym dziewiątym spośród wszystkich 50 Tygodni w Mieście Nauki. Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki, które potrwają przez cały 2024 rok.

Organizatorem wydarzenia jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki.