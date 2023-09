15 nowych tabletów trafiło dziś na Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Urządzenia mają aplikacje, które pomagają zarządzać chorobą i wspomagają edukację.

Pacjent Oddziału Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii GCZD prezentuje tablet diabetologiczny / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

Edukacja małych pacjentów, ich rodziców i opiekunów to podstawa na początku leczenia cukrzycy typu pierwszego. Pacjenci ze świeżo ujawnioną cukrzycą najbardziej potrzebują wsparcia. W tabletach wgrane są prezentacje, by wspomóc edukację terapeutyczną dzieci i rodziców. To, co zapisują w zeszytach, mają również w tych tabletach w postaci prezentacji. Mogą sobie to odtworzyć, przypomnieć, zrobić notatki i przygotować się na następny dzień edukacji, bo ona jest podzielona. Wiadomo, że w jednym dniu wszystkiego nie powiemy - mówi Ewa Borowiak-Zielińska , koordynatorka edukacji diabetologicznej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tablety mają również wgrane programy, które pozwalają na odczyty pomp insulinowych i interpretację zapisów. W urządzeniach mają także pojawić się aplikacje pozwalające na komponowanie posiłków.

Spotkania edukacyjne odbywają się na Oddziale Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii GCZD od poniedziałku do piątku. Pielęgniarki przygotowują pacjentów do samokontroli czy obsługi pomp insulinowych. Przez siedem dni w tygodniu z pacjentami pracują też dietetycy. Przygotowują pacjentów do codziennego funkcjonowania, pokazują, jak komponować posiłki, jak dobrze się odżywiać, żeby glikemia była jak najlepsza - mówi Ewa Borowiak-Zielińska.

Tablety będą miały ograniczenia, które uniemożliwią korzystanie z urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem.