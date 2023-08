Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie zamknął we wtorek Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym z powodu braków kadrowych. Pacjenci zostali przetransportowani do innych szpitali.

Szpital zdecydował się zamknąć oddział do odwołania, ponieważ nie znaleziono chętnych do pracy. Na ten czas pacjenci zostali przetransportowani do placówek medycznych m.in. w Kłobucku, Chrzanowie, czy Mysłowicach.



Lekarze napisali na stronie internetowej szpitala: "SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie mierzy się z ogólnopolskim wyzwaniem, które dotyczy wielu szpitali w Polsce. Z powodu braku możliwości zabezpieczenia kadry lekarskiej w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym Dyrekcja Szpitala zwróciła się do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na czasowe zawieszenie pracy od 01 sierpnia 2023 r."



Szpital w Jaworznie podkreślił jednak, że cały czas podejmowane są starania mające na celu wznowienie funkcjonowania oddziału poprzez pozyskanie lekarzy wymaganych specjalności, którzy w przyszłości zapewnią prawidłowe i stabilne funkcjonowanie oddziału oraz opiekę nad mieszkańcami Jaworzna.