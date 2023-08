Od 5 sierpnia Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu będzie leczył wyłącznie hospitalizowanych pacjentów. Nagłe przypadki i zaplanowane przyjęcia przekieruje do sąsiednich szpitali. Powodem częściowego zawieszenia interny są braki kadrowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu z powodu nagłych problemów kadrowych został zmuszony złożyć wniosek o czasowe zawieszenie Oddziału Chorób Wewnętrznych do Narodowego Funduszu Zdrowia i wojewody śląskiego.



Jeden z dwóch lekarzy specjalistów zachorował i nie mieliśmy innego wyjścia, jak czasowe częściowe zawieszenie oddziału z uwagi na brak możliwości objęcia opieką tak dużej liczby pacjentów przez jednego specjalistę - tłumaczyła w informacji prasowej Kinga Wieczorek, p.o. dyrektora Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i dodaje: Jak tylko lekarz wróci do pracy, to Oddział Chorób Wewnętrznych zacznie funkcjonować w normalnym trybie.



W konsekwencji zawieszenia interny, leczeniem pacjentów od 5 sierpnia z nagłymi przypadkami, czy zaplanowanych przyjęć zajmie się oddalony o 1 km Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 oraz niespełna 2 km Szpital Specjalistyczny nr 2, a także do innych ościennych placówek.



Na ten moment, częściowe zawieszenie pracy Oddziału Chorób Wewnętrznych jest planowane do 31 października. Niezależnie od przebiegu choroby jednego ze specjalistów, Szpital jest w trakcie poszukiwań kolejnego internisty do pracy.