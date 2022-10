​Rozbudowana o salę koncertową Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju została najlepszą przestrzenią publiczną w woj. śląskim. Jej projektanci otrzymali Nagrodę Marszałka Woj. Śląskiego Jakuba Chełstowskiego i 60 tys. zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Salę zaprojektowali Aleksander Bednarski i Mariusz Komraus z pracowni SLAS Architekci.

Organizowany od 2000 r. konkurs wyróżnia przestrzenie publiczne i obiekty użyteczności publicznej powstałe na terenie woj. śląskiego w poprzednim roku, które swoją funkcjonalnością i estetyką podnoszą i promują jakość przestrzeni woj. śląskiego. Konkurs współorganizują: zarząd woj. śląskiego, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział w Katowicach oraz śląski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Tym razem rywalizowało 27 realizacji z 20 gmin.

Niezwykła współczesna architektura, zrealizowana z dużym zaangażowaniem, dbałością o każdy detal i wysoką jakość, zmieściła się w stosunkowo niewielkim budżecie. Pracownia, która zaprojektowała obiekt, wybrana została w drodze konkursu architektonicznego. Oprócz zjawiskowej, efemerycznej formy na uwagę zasługuje otwarcie wcześniej ogrodzonego terenu, dające kompletne przewartościowanie przestrzeni i podniesienie jej walorów użytkowych i estetycznych. Wszystko tu zagrało - i inwestor, i architekci i budowlańcy - głosiło uzasadnienie konkursowego jury.

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Józefa Świdra w Jastrzębiu Zdroju Gabriela Jaworska podkreśliła podczas gali rozdania nagród, że o jakości zwycięskiej przestrzeni decyduje m.in. jej znakomita akustyka oraz to, że tętni życiem i wszyscy czują się w niej dobrze.

Ten nowy budynek stał się sercem szkoły, tętni życiem, codziennie coś się tam dzieje - wielkie i małe wydarzenia artystyczne. Akustyka sali jest cudowna, co potwierdzają występujący tam artyści i co jest zauważane podczas nagrywania płyt. Jest też wymiar duchowy - kiedy się wejdzie do tej sali, nie chce się z niej wyjść, ona odcina od rzeczywistości, pozwala się skupić na tym, co najważniejsze - opowiadała dyrektor Jaworska.

To, że użytkownicy i mieszkańcy polubili to miejsce, to dla nas największa nagroda. Cieszymy się, że powstał nowy punkt na muzycznej mapie Polski - powiedział, odbierając nagrodę, Mariusz Komraus ze SLAS Architekci.

Jury przyznało też wyróżnienia, które przypadły: modernizacji miejskiego Zalewu Sosina w Jaworznie - projekt Agnieszki Kaczmarskiej z ARSIS Atelier Projektowego (ta inwestycja wygrała też w głosowaniu internautów), Śląskiemu Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach za rozbudowę i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej, rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej zabytkowego Zameczku w Czerwionce-Leszczynach, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie oraz rewitalizacji dworca kolejowego w Żorach.

To już 23. edycja konkursu, z każdym rokiem obserwujemy ogromny postęp, determinację, wrażliwość na przestrzeń, która wokół nas powstaje. Jesteśmy zachwyceni troską o to, żeby inwestycje były nie tylko estetyczne, ale też dostępne dla każdego użytkowania, żeby mieszkańcy mogli czuć się w regionie dobrze - komentowała wyniki konkursu prezes śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich dr hab. Katarzyna Ujma-Wąsowicz.