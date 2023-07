Mecz o Superpuchar Polski koszykarzy zostanie rozegrany 20 września w Arenie Sosnowiec, wchodzącej w skład ArcelorMittal Park. Miasto podpisało porozumienie w tej sprawie z Polską Ligą Koszykówki. 3 dni później w tej samej hali zostanie rozgrany mecz o Superpuchar Polski kobiet.

Superpuchar Polski w koszykówce: Sosnowiec gospodarzem meczów / Wojciech Marczyk / RMF FM

Porozumienie podpisali prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński i prezes Polskiej Ligi Koszykówki Łukasz Koszarek. Arena Sosnowiec to hala szczególna dla Łukasza Koszarka.

Tu kończyłem karierę jako reprezentant Polski i tu zacznę jako prezes. Można powiedzieć, że z Sosnowcem wiele mnie łączy - mówił Łukasz Koszarek. Bardzo fajnie się tutaj gra. Tym bardziej, że jak pamiętam to na tym moim ostatnim meczu była pełna hala. Fajnie jest tutaj wracać. Dobrze też współpracuje się z miastem w sprawie organizacji imprez. Bardzo się cieszymy, że współpraca się zacieśnia. Wcześniej grała tu kadra Polski, to hala idealna dla koszykówki. Bardzo fajnie się tu gra, czujemy wsparcie władz miasta i pracowników obiektu. Zapowiada się 20 września emocjonujące spotkanie. By zostać mistrzem, trzeba się namęczyć, do zdobycia Pucharu Polski też konieczne jest wyeliminowanie kilku rywali. A tu jeden mecz decyduje o tym, kto podniesie trofeum i wypije szampana - dodał.

"Potraktujemy ten mecz bardzo poważnie"

Słowa byłego reprezentanta, a obecnie prezesa Polskiej Ligi Koszykówki, potwierdził trener Trefla Sopot Marek Wierzbicki.

Cieszymy się, że rozpoczniemy koszykarski sezon. Te pierwsze mecze jednak nie zawsze stoją na najwyższym poziomie. Drużyny są na początku rozgrywek i właściwie świeżo po obozach przygotowawczych. Jest to jednak trofeum do zdobycia i my na pewno będziemy o nie walczyć. To może być czwarte takie trofeum dla naszego klubu i dlatego ten mecz potraktujemy bardzo poważnie. Mam też nadzieję, że sprawimy pierwszą w sezonie niespodziankę - mówił trener Trefla.

Mecz o Pekao S.A. Superpuchar Polski koszykarzy zostanie rozegrany 20 września. 3 dnie później na tym samym parkiecie w Arenie Sosnowiec o Superpuchar powalczą koszykarki. W tym spotkaniu zmierzą się drużyny BC Polkowice i Polski Cukier AZS UMCS Lublin.

Wszystko będzie jasne wkrótce. Doszliśmy do wniosku, że skoro gościmy najlepsze męskie ekipy koszykarskie, to dlaczego nie zrobić tak samo w przypadku rywalizacji zespołów żeńskich. Po to budowaliśmy te obiekty, by gościć wielkie sportowe imprezy. Wierzymy, że nie będzie problemu z wypełnieniem widowni hali - zaznaczył prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Superpuchar Polski koszykarzy rozgrywany jest od sezonu 1999/2000, choć nieprzerwanie dopiero od 2010 roku. Od 2018 drużyny walczą o trofeum im. Adama Wójcika, jednego z najlepszych polskich koszykarzy w historii, który zmarł na białaczkę 26 sierpnia 2017 r. w wieku 47 lat.

Puchar im. Adama Wójcika składa się z pięciu ramion symbolizujących pięciu zawodników na boisku oraz korony, która jest nawiązaniem do historycznego wyczynu śp. Adama Wójcika - jako pierwszy w historii zawodnik Polskiej Ligi Koszykówki przekroczył granicę 10 tysięcy punktów. Piłka znajduje się w sercu pucharu, dla podkreślenia znaczenia koszykówki w jego życiu.