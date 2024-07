Już prawie 33 miliony złotych wynoszą straty po nawałnicach, jakie w czerwcu przeszły nad województwem śląskim. Takie dane dotarły do śląskiego urzędu wojewódzkiego. Ten bilans z pewnością jeszcze wzrośnie.

20.06.2024. Zniszczenia po burzach w Wilamowicach / Michał Meissner / PAP

Wyliczenia dotyczą mienia komunalnego, czyli należących np. do gmin uszkodzonych budynków, dróg i mostów.

Do tej pory do śląskiego urzędu wojewódzkiego wpłynęło 5 protokołów dotyczących strat z miejsc, gdzie pogoda dawały się znaki. Na razie mowa jest jedynie o pierwszej fali nawałnic z początku czerwca. Ponieważ w drugiej połowie miesiąca wystąpiły kolejne, w wielu gminach szacowanie strat wciąż trwa. To oznacza, że finalny bilans strat jeszcze wzrośnie.

Na zasiłki dla poszkodowanych mieszkańców regionu wypłacono dotąd nieco ponad 317 tysięcy złotych. W zdecydowanej większości chodzi o tzw. pomoc doraźną. Złożono na razie jeden wniosek na remont domu. Tego typu dokumenty nadal są składane i weryfikowane w gminach.

Dotąd pieniądze na zasiłki wypłacono gminom w pięciu powiatach. Najwięcej - około 90 tysięcy - otrzymał powiat wodzisławski. Pieniądze trafiły też do powiatów bielskiego, cieszyńskiego, rybnickiego i pszczyńskiego. Najwięcej zasiłków wypłacono dotąd w związku z nawałnicami z 19 czerwca.