Sosnowiecki Teatr Zagłębia, jako jedyny zespół teatralny z Polski, weźmie udział w prestiżowym wydarzeniu teatralnym w Berlinie - Festiwalu Theatertreffen. W czwartek i piątek międzynarodowa publiczność obejrzy spektakl „Czuję do Ciebie miętę”, stworzony w 2021 r. z inicjatywy dwóch ukraińskich aktorek.

Spektakl "Czuję do Ciebie miętę" / Teatr Zagłębia w Sosnowcu /

Będziemy mówić o sprawach naprawdę ważnych, bo Teatr Zagłębia na tym festiwalu oddaje głos wolnej Ukrainie. Nasze ukraińskie aktorki będą mogły powiedzieć, co tak naprawdę czują w tym trudnym dla nas wszystkich czasie - wyjaśnia wicedyrektor Teatru Zagłębia ds. artystycznych Jacek Jabrzyk.

Spektakl "Czuję do Ciebie miętę" powstał przed dwoma laty z inicjatywy Kateryny Vasiukovej i Niny Zakharovej, w ramach rezydencji artystycznej organizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, przy współpracy z Teatrem Zagłębia. Opiekę reżyserską nad przedsięwzięciem sprawował Jacek Jabrzyk.

Przedstawienie, grane częściowo w języku ukraińskim, niezmiennie przyciąga widzów, dla których aktualna tematyka okazała się bardzo atrakcyjna. Na początku kwietnia spektakl zaprezentowano we Wrocławiu na Festiwalu "Szczeliny. Kobiety w sztukach performatywnych". Pod koniec ubiegłego roku obejrzała go też publiczność krakowskiego festiwalu "Boska Komedia"; przedstawienie zauważył wówczas m.in. amerykański dziennik "The Washington Post".

Fakt, że spektakl Teatru Zagłębia zyskał aprobatę, uznanie jednego z najważniejszych krytyków amerykańskich, to rzecz niebanalna, która napawa nas dumą i jest ogromnym docenieniem naszej pracy i tego, co robimy w Teatrze Zagłębia. A że zrobił to Peter Marks, który od 2002 r. jest najważniejszym krytykiem teatralnym w "The Washington Post", a wcześniej dziewięć lat pracował w "New York Times" i był krytykiem teatralnym off-Broadwayu, naprawdę ma dla nas wielkie znaczenie - skomentował Jacek Jabrzyk, cytowany przez biuro prasowe teatru.

Organizowany od 60 lat berliński festiwal należy do największych i najważniejszych tego typu wydarzeń w Niemczech. Dla sosnowieckiego teatru - jak mówi Jacek Jabrzyk - zaproszenie do Berlina jest ogromną nobilitacją. To dla nas historyczny moment. Po raz pierwszy Teatr Zagłębia jest na tak dużym, prestiżowym zagranicznym festiwalu, wśród znamienitych teatrów z Austrii, Niemiec i Szwajcarii; zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów jako jedyny teatr z Polski - powiedział wicedyrektor Teatru Zagłębia.

"Czuję do Ciebie miętę" to - jak informują przedstawiciele teatru - "opowieść o przyjaźni i niesamowitej bliskości twórczej dwóch ukraińskich pisarek; o tym, jak przyjaźń przypomina miłość, a miłość nienawiść". To także opowieść o tym, że chcesz być na scenie i wiedzieć, że jest na niej miejsce dla ciebie. O tym, co jest ważne; o tym, o czym nie chcemy mówić; o tym, co ukrywamy i o tym, czym jesteśmy gotowe podzielić się z wami - wyjaśnia Kateryna Vasiukova.

Spektakl "Czuję do Ciebie miętę" nie był jedynym przedsięwzięciem Teatru Zagłębia, wyrażającym solidarność z walczącą Ukrainą. W tym roku, w rocznicę rosyjskiej napaści - 24 lutego, na sosnowieckiej scenie ponownie zabrzmiał głos wolnej Ukrainy - zaprezentowano opowiadający o wojnie, emigracji i moralności monodram "Ona wojna", złożony z głosów ukraińskich kobiet.

Czujemy na sobie obowiązek, by oddawać głos Ukrainkom i Ukraińcom - bohaterkom i bohaterom walki o najważniejsze wartości -zaznaczyła dyrektorka Teatru Zagłębia Iwona Woźniak, podkreślając empatię i autentyczną chęć pomocy koleżankom i kolegom zza wschodniej granicy w całym zespole sosnowieckiego teatru.

Tegorocznej edycji berlińskiego festiwalu towarzyszy pytanie, jakie tematy, procesy społeczne i zmiany polityczne kształtują dzisiejszy teatr. "I jak można je uczynić artystycznie produktywnymi, poprzez jakie spotkania i wymianę. Jak stworzyć chronioną, a jednocześnie otwartą przestrzeń dla różnych perspektyw na trudne pytania naszych czasów? Razem z wami chcielibyśmy odkrywać, dyskutować, poszerzać i celebrować możliwości teatru" - piszą organizatorzy festiwalu Theatertreffen.