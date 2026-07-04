Nożownik z Sosnowca usłyszał zarzuty

RMF24

Do 3 lat więzienia grozi mężczyźnie, który przedwczoraj groził nożem pracownikom urzędu miejskiego w Sosnowcu. Nikomu nic się nie stało. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, napastnik usłyszał już prokuratorskie zarzuty.

Reporter RMF FM Marcin Buczek informuje, że 49-letniemu napastnikowi postawiono zarzut kierowania gróźb karalnych wobec pracowników urzędu. Jest teraz pod policyjnym dozorem.

W czwartek mężczyzna wszedł do jednego z pokoi w sosnowieckim urzędzie, a w chwilę potem wyciągnął nóż i zaczął grozić dwóm urzędniczkom. Kiedy na miejsce dotarli policjanci, mężczyzna wyszedł, jednak szybko został zatrzymany.

Był kompletnie pijany. Badanie wykazało, że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Powodem jego rozdrażnienia napastnika miały być informacje o opłatach czynszowych.

Do sprawy odniósł się prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Podkreślił, że to nie pierwszy taki przypadek w mieście.

„W czwartek pracownikom urzędu grożono nożem. (…) Kilka tygodni wcześniej ktoś po prostu zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców. Kiedyś to były pojedyncze przypadki, a dzisiaj przykrym standardem stają się wyzwiska i obelgi” – napisał Chęciński.

Prezydent wskazał, że obserwuje coraz więcej osób, które nagrywają telefonami urzędników, pracowników miejskich jednostek i samorządowców.