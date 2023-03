35 dzieci urodziło się dotąd w ramach realizowanego przez samorząd Sosnowca miejskiego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. W ciąży są cztery kolejne panie. 15 marca rozpocznie się nabór wniosków w tegorocznej edycji programu. Dofinansowanie otrzyma 40 par.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował Urząd Miasta Sosnowca, w tym roku program będzie realizować pięć klinik: GynCentrum (z ośrodkami w Sosnowcu, Katowicach, Częstochowie i w Bielsku-Białej), Medi Partner Katowice, Centrum Medycyny Rozrodu Artvimed w Krakowie, Centrum Bocian (z ośrodkami w Białymstoku, Katowicach i Warszawie) oraz Provita z Katowic.

Kilkadziesiąt par otrzyma dofinansowanie

Samorząd Sosnowca pilotażowo wspierał leczenie niepłodności metodą in vitro od 2013 r. Później wsparcie było realizowane w ramach programu krajowego, który zakończył się w połowie 2016 r. Rok później Sosnowiec uruchomił miejski program wsparcia, obecnie trwa jego edycja zaplanowana na lata 2021-2024, w której dofinansowanie otrzyma łącznie 160 par.



Podtrzymaliśmy wsparcie finansowe miasta i nadal rocznie będziemy przeznaczać na ten cel około 200 tys. zł. W w sumie w latach 2021-2024 miasto wesprze pary starające się o własne potomstwo kwotą około 800 tys. zł - poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Kto może wziąć udział w programie?

Kryteria udziału w programie to m.in. wiek kobiety w przedziale 23-40 lat według rocznika urodzenia (dopuszcza się zmianę kryterium wieku w przypadku medycznego uzasadnienia), rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH powyżej 0,7 ng/ml, udokumentowane przeprowadzenie pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję, bezskuteczne leczenie zachowawcze lub chirurgiczne.



Pary muszą być w związku małżeńskim lub partnerskim, a w dniu kwalifikacji do programu co najmniej jedna z tych osób musi od roku mieszkać w Sosnowcu. O zakwalifikowaniu do programu zdecyduje kolejność zgłoszeń, liczona od daty i godziny złożenia przez parę wniosku i oświadczenia, czyli od godziny ósmej 15 marca.



Sosnowiec wdrożył miejski program dofinansowania in vitro jako drugi samorząd w woj. śląskim. Pierwsza zdecydowała się na to Częstochowa, która dopłaca mieszkańcom do takich zabiegów już od kilkunastu lat. Miejskie programy realizują też w woj. śląskim Tychy i Pyskowice.