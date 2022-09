Kolejny, trzeci już lekarz usłyszał zarzut w związku ze śmiercią ciężarnej Izabeli z Pszczyny. Dziś był przesłuchiwany w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach. Jest podejrzany o narażenie kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

We wtorek zarzuty narażenia kobiety na utratę życia usłyszeli dwaj lekarze. Obaj podejrzani w czasie przesłuchania mieli składać wyjaśnienia, ale prokuratura nie ujawniła czy się przyznali. Trzeci z lekarzy nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i nie złożył wyjaśnień.

Dwóch lekarzy, z którymi wykonywano w ostatnich dniach czynności, ma zarzuty z art. 155 i 160 Kodeksu karnego (odpowiednio: nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - red.), a jeden tylko z art. 160 - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Katowicach Agnieszka Wichary.

Może za to grozić kara do 5 lat więzienia.

Co się stało w szpitalu w Pszczynie?

Tragedia rozegrała się we wrześniu ubiegłego roku. Pacjentka trafiła do szpitala w 22. tygodniu ciąży. Zgłosiła się tam z żywą ciążą z powodu odpłynięcia płynu owodniowego.

Kobieta czuła się coraz gorzej. Lekarze mieli czekać z decyzją dotyczącą dalszego postępowania, ale doszło do sepsy i kobieta zmarła. Według pełnomocników rodziny zmarłej pacjentki, Izabela pisała do bliskich, że lekarze przyjęli wobec niej "postawę wyczekującą" powstrzymując się od opróżnienia jamy macicy do czasu obumarcia płodu, co wiązała z obowiązującymi przepisami ograniczającymi możliwość legalnej aborcji.

Prawie 650 tys. kary

Pod koniec ubiegłego roku Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. Potwierdziła ona liczne nieprawidłowości w placówce, a także sposobie realizacji i w jakości świadczeń udzielonych pacjentce, w związku z tym na szpital nałożono karę w wysokości blisko 650 tys. zł.

Ze strony szpitala pojawiał się z kolei zarzut, że kontrola NFZ nie była kompletna, bo opierała się tylko na dokumentacji. Nie było natomiast rozmów z pracownikami szpitala, którzy opiekowali się pacjentką.