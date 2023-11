Rybnik skutecznie walczy ze smogiem. W tym roku odnotowano tam tylko 9 dni, kiedy przekroczone były normy jakości powietrza. A jeszcze nie tak dawno takich dni w roku było ponad 100.

Rybnik (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Z blisko 190 miejskich budynków - takich jak szkoły, przedszkola czy budynki administracyjne - jeszcze tylko w 6 jest ogrzewanie węglowe. Z kolei w mieszkaniach komunalnych, których jest prawie 4,5 tys., do wymiany pozostało jeszcze nieco ponad 650 kotłów i pieców na węgiel.

W całej Polsce to właśnie z Rybnika złożono najwięcej wniosków do programu "Czyste Powietrze". W ciągu 5 lat rybniczanie złożyli prawie 6,3 tys. wniosków o dofinasowanie.

Zrealizowano nieco ponad 4,5 tys., dzięki czemu na wymianę starych urządzeń grzewczych udało się zdobyć ponad 48 mln złotych.

Piotr Kuczera: Jestem ogromnie wdzięczny mieszkańcom

Jak powiedział prezydent Rybnika Piotr Kuczera w rozmowie z reporterem RMF FM Marcinem Buczkiem, "pozostało jeszcze ok. 5 tysięcy kotłów na węgiel, które nie spełniają docelowych wymagań śląskiej uchwały antysmogowej". Wiemy to na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o powstanie której osobiście zabiegałem - mówi.

Ten rejestr daje każdemu samorządowi w Polsce jasne dane, z czym się jeszcze musi zmierzyć. Jeżeli chodzi o te 5 tysięcy kotłów, to w tej grupie są kotły wyprodukowane w latach 2007-2012, które trzeba wymienić w tym roku. Dodam jeszcze, że w 2018 roku szacowaliśmy, że w domach jednorodzinnych w Rybniku istnieje co najmniej 14 tys. źródeł kwalifikujących się do wymiany, mieszkańcy dokonali więc znacznego postępu, za co jestem im ogromnie wdzięczny - podsumowuje prezydent.

Prezydent Rybnika założył, że do 2025 roku żaden budynek należący do miasta nie będzie ogrzewany węglem.

Kontrole straży miejskiej

W mieście regularnie przeprowadzane są także kontrole domowych palenisk.

Jak powiedział RMF FM Dawid Błatoń, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Rybniku, "od stycznia 2020 do października 2023 roku przeprowadziliśmy 6 674 kontroli, wystawiliśmy 224 mandaty za spalanie odpadów albo brak wymiany pieca".

Skierowaliśmy 53 wnioski do sądu - wylicza.