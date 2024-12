10 grudnia w Katowicach odbędzie się Śląskie Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ. To trzecie takie wydarzenie w Polsce w tym roku, po edycji gdańskiej i szczecińskiej. Tym razem więcej o donacji i transplantacji narządów w Polsce dowie się młodzież ze szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego.

Śląskie Forum Młodych / Materiały prasowe

Sukces dwóch poprzednich spotkań, w których wzięło udział łącznie ponad 6500 młodych ludzi ze szkół ze Szczecina, Gdańska, Sopotu, Gdyni, Żukowa i Malborka, zainspirowało nas do zorganizowania Forum w Katowicach. Nie bez przyczyny - Śląskie to przecież region, w którym działają jedne z najważniejszych polskich ośrodków transplantacyjnych - informuje Arkadiusz Pilarz, dyrektor projektu Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ.

W ciągu ponad dwóch godzin młodzież w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek będzie mogła dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest donacja i transplantacja. Wysłuchać wywiadów z ekspertami - lekarzami transplantologami z ważnych ośrodków regionalnych jak i z całej Polski, koordynatorami transplantacyjnymi i przede wszystkim spotkać się z osobami po przeszczepieniu, które opowiedzą swoje wzruszające historie walki z chorobą, dochodzenia do zdrowia i nowego, drugiego życia. Chcemy dać młodzieży rzetelne informacje, a nie "zasłyszane", takie, które niestety jeszcze wciąż krążą w przestrzeni publicznej - dodaje Pilarz.

Na scenie swoją historię opowiedzą między innymi Łukasz Ilski i Joanna Nieroda. Brat i siostra, biorca i dawczyni rodzinna nerki.

Kiedy po operacji obudziłem się i zobaczyłem swoją siostrę na łóżku obok całą i zdrową pomyślałem: pierwszy ważny krok za nami - mówi Łukasz.

Wybudzamy się na jednej sali, patrzymy na siebie, to jest szczęście, euforia, lekarz mówi: nerka pracuje - to jest szczęście nieopisane - dopowiada Joanna. Na rocznicę przeszczepu daliśmy sobie te same prezenty, wcześniej tego nie ustalając - ta nowa lepsza więź zostanie z nami na zawsze - dodaje.

Działania związane z transplantologią i donacją są wyjątkowym aktem solidarności i człowieczeństwa, które udowadniają, że nawet w obliczu straty możemy dać drugiej osobie szansę na drugie życie. Mówienie o tym jest nie tylko okazją do przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim budowania świadomości, że nasze decyzje mogą uratować komuś życie. To szczególnie ważne, by mówić o tym młodzieży i budować tę świadomość w młodym pokoleniu - mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, które jest partnerem wydarzenia.