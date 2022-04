Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Sacrum in Musica" w Bielsku-Białej wraca po rocznej przerwie wywołanej przez pandemię. Od poniedziałku brzmienia klasyczne, klezmerskie i gospel wypełnią bielskie świątynie i sale koncertowe - podało Bielskie Centrum Kultury.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Program "Sacrum in Musica" w tym roku przygotowali muzycy tria The ThreeX - Jacek Obstarczyk, Jacek Stolarczyk i Krzysztof Kokoszewski. Postanowiliśmy bazować na artystach związanych z Bielskiem-Białą. Tu jest tak ogromny potencjał. Wystarczy do niego dołożyć tylko kilka perełek z innych miast Polski i można mieć fantastyczny program festiwalowy - powiedział Jacek Obstarczyk.

Agata Wolna z wydziału prasowego bielskiego magistratu podała, że "Sacrum in Musica" zawita do miejsc, w których dotąd nie gościło. To m.in. sala ceremonii w domu przedpogrzebowym na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej. Na środę zaplanowano tam koncert grupy NeoKlez, łączącej z muzykę klezmerską z rytmami bałkańskimi i brzmieniami elektronicznymi. Melomani usłyszą materiał z wydanego w 2020 r. albumu Votum Separatum.

We wtorek muzyka wypełni wnętrze kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Jana Chrzciciela w Starym Bielsku. Wysłuchać będzie można koncertu pasyjnego, w wykonaniu Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia oraz solistów - na organach Daniela Strządały, na saksofonie Pawła Gusnara oraz na wiolonczeli Michała Kozińskiego. Ten zespół wprowadza słuchaczy w zupełnie inną przestrzeń, stan porównywalny dla mnie z medytacją, modlitwą - uważa Jacek Obstarczyk. Zabrzmią m.in. Agnus Dei Samuela Barbera czy Miserere Gregoria Allegriego.

Poniedziałkowa inauguracja tradycyjnie odbędzie się w kościele Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka na bielskim osiedlu Karpackim. Melomani usłyszą Bielską Orkiestrę Kameralną pod kierownictwem polsko-ukraińskiego dyrygenta Yaroslava Shemeta. W programie są m.in. Concerto grosso Arcangelo Corellego i Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego.

W finale zabrzmi gospel. W czwartek wystąpi Bielski Chór Gospel prowadzony przez Michała Czulaka. Tym razem zaśpiewa pod dyrekcją dyrygenta i wokalisty Briana Fentressa. Gospel to najbardziej energetyczna forma muzyki i modlitwy, uwielbienia Boga, jaką znam. Na pewno będzie to koncert pełen optymizmu i energii - powiedział Obstarczyk.

Międzynarodowy festiwal "Sacrum in Musica" odbędzie się po raz 21. Tegoroczna edycja potrwa do czwartku.