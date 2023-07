We wtorek rozpoczną się prace remontowe na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Kierowców czekają utrudnienia w ruchu drogowym.

Wartość inwestycji to ponad 6,1 mln zł / GDDKiA Katowice /

Prace drogowe na A4 na Śląsku mają potrwać - o ile nie wystąpią komplikacje - do czerwca 2024 roku.

11 lipca rusza pierwszy etap

"Prace rozpoczniemy 11 lipca, przeniesieniem ruchu na jezdnię w kierunku Katowic, gdzie wydzielone zostaną po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wdrożenie zmiany organizacji ruchu potrwa około tygodnia i obejmie odcinek o długości około 2,5 km" - informuje katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Następnie 18 lipca, rozpoczną się prace związane z wymianą dylatacji.

"Z uwagi na ograniczoną szerokość jezdni, lewe pasy zostaną zawężone do szerokości 2,3 m. Obniżymy także prędkość przejazdu do 80 km/h na odcinku w rejonie robót oraz do 60 km/h w miejscach zmiany toru jazdy" - podaje GDDKiA.

Wprowadzony zostanie także zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe i autobusy.

Koszt tej drogowej inwestycji to ponad 6,1 mln złotych.

Utrudnienia na śląskich trasach

Jakie jeszcze prace drogowe trwają na śląskich trasach? Jak przypomina reporter RMF FM Marcin Buczek, w przebudowie jest węzeł Brzęczkowice na A4, przy przecięciu z trasą S1. Oznacza to utrudnienia w ruchu drogowym we wszystkich kierunkach.

Kierowcy podróżujący S1 postoją w korku w Dąbrowie Górniczej - trwa tam przebudowa. Przejazd jest utrudniony w obu kierunkach.

Zwężenia, w związku z pracami drogowymi, są też na autostradzie A1 w okolicy Piekar Śląskich. Prace w tym miejscu mają trwać jeszcze tylko przez kilka najbliższych dni.