Wertykalny ogród powstanie na elewacjach parkingu kubaturowego przy Bielskim Centrum Kultury – podał w czwartek bielski magistrat. Komunalny Miejski Zarząd Dróg, który ogłosił przetarg na wykonanie prac, poinformował, że wybrana firma będzie miała na to 3 miesiące.

/ Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej /

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na wykonanie instalacji i nasadzenie roślin pnących na wszystkich ścianach wielopoziomowego parkingu. Tym samym betonowa elewacja, która odstaje od pobliskich zielonych terenów parkowych i stylu sąsiadującej zabudowy, będzie mniej widoczna – poinformował Jacek Kachel z wydziału prasowego bielskiego urzędu miejskiego.

Termin składania ofert upływa 10 lipca. MZD podał, że firma, z którą zostanie podpisana umowa, będzie miała trzy miesiące na wykonanie zadania.





Ogrody wertykalne to instalacje, które umożliwiają roślinom pnącym zarastanie połaci ścian. Do tego potrzebna jest specjalna konstrukcja, przymocowana do ścian obiektu. Wzdłuż fundamentów ścian należy wymienić podłoże na żyzną glebę, wspomagającą wzrost nasadzanych pnączy. Ogrody wertykalne potrzebują również instalacji do odpowiedniego nawadniania roślin - wyjaśnił Kachel.



Urzędnik podkreślił, że zielone ściany posiadają wiele zalet: poprawiają estetykę otoczenia, zwiększają powierzchnie zielone, produkują tlen, oczyszczają powietrze, ograniczają zjawiska wysp ciepła oraz stają się siedliskami ptaków.



Na wszystkich ścianach garażu mają zostać nasadzone odporne i szybko rosnące rośliny - bluszcz pospolity, wiciokrzew przewiercień, winorośl japońska oraz rdestówka. Parking posiada 118 ogólnodostępnych miejsc postojowych.