Stworzyli kanał przemytu broni z Polski do Szwecji. 4 osoby mają odpowiedzieć przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej nielegalnie bronią. Grozi im do 20 lat więzienia. Podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej wysłał do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Postępowania rozpoczęto, gdy Szwedzi przejęli transport 10 pistoletów Glock z amunicją. Okazało się, że pochodziły z Polski, a przemyca je z narkotykami - między innymi w częściach samochodowych - międzynarodowa grupa. Podczas śledztwa policjanci w CBŚP przejęli między innymi 2 kilogramy przemycanego klefedronu, a także 3 pistolety maszynowe i 140 sztuk amunicji. Ta kontrabanda była ukryta na płynącym przez Bałtyk statku w silniku samochodu. Potem policjanci w garażu Jaworznie wykryli jeszcze należące do grupy 7 sztuk broni palnej i blisko 1000 sztuk amunicji. Czego dotyczą zarzuty? Prokurator zarzucił oskarżonym m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, handel oraz posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej, przemyt i obrót środkami odurzającymi, a także pranie pieniędzy. Grozi za to do 20 lat pozbawienia wolności. Dwóch oskarżonych zostało tymczasowo aresztowanych. Arsenał w Jaworznie Podczas akcji służb na terenie Jaworzna (woj. śląskie) w pomieszczeniu garażowym zabezpieczono "7 sztuk broni palnej oraz łącznie 942 sztuk amunicji, w tym 1 sztukę broni typu Skorpion wraz z tłumikiem (pistolet maszynowy - broń szczególnie niebezpieczna), 2 sztuki broni CZ wz. 26 (pistolet maszynowy), 1 sztukę broni Mossberg model 88 kal. 12/70 (strzelba powtarzalna), 3 sztuki broni PPS 43 (pistolet maszynowy)". Na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczenia mienia w wysokości 239,2 tys. euro i 43,3 tys. złotych. Zobacz również: Bartłomiej Wróblewski gościem Porannej rozmowy w RMF FM

