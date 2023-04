Protest rolników na drodze krajowej nr 78 w Szczekocinach w Śląskiem. Na trasę wyjechało tam około stu traktorów, które spowalniają przejazd. Policja wyznaczyła objazdy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na bocznej drodze tuż przed wjazdem do Szczekocin pierwsze traktory pojawiły się już po 9. Godzinę później rolnicy wyjechali na trasę nr 78. To najważniejszy tranzyt prowadzący ze Śląska w kierunku Kielc.

My, rolnicy z Jury Krakowsko-Częstochowskiej rozpoczynamy największy protest rolników w woj. śląskim, czy dawnym katowickim, jaki kiedykolwiek do tej pory był. Nigdy w tym województwie nie było tak dużego, silnego protestu przeciwko temu, co się dzieje w tej chwili na polskiej wsi i w ogóle w Polsce - mówił jeden z organizatorów protestu w przemówieniu do uczestników pikiety.

Rolnicy o proteście

Jak mówi jeden z protestujących, "rolnika trudno namówić do protestu, woli pracować w polu". Ale dziś tu jesteśmy, bo zmusza nas do tego sytuacja. Nie możemy dłużej czekać. Jeśli dziś nas by tu nie było, to za rok może nas nie być w ogóle - podkreśla.

Inny protestujący dodaje, że "to wyraz naszej determinacji, a nie pokaz siły, bo nie tędy droga. Chodzi o zwykłą uczciwość i obronę polskiego rolnika - zaznacza.

Postulaty demonstrujących

Protestujący mają dwa postulaty: natychmiastowe wprowadzenie skutecznych ceł na granicy ukraińskiej na wszystkie płody rolne a w szczególności na mleko, mięso i zboża, a także interwencyjny skupu płodów rolnych (mleka, zbóż, mięsa).

Akcja ma zakończyć się około 16.