Przestrzeń nad lotniskiem Muchowiec w Katowicach została w niedzielę ponownie otwarta - poinformowała o tym rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Na lotnisku trwa impreza masowa, uniemożliwiająca od soboty normalny start i lądowania śmigłowca ratunkowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Śląski Muchowiec był zamknięty dla załogi LPR-u od soboty. Było to spowodowane zamknięciem przestrzeni powietrznej w związku z odbywającą się tam w weekend imprezą masową.

W sobotę załoga śmigłowca, która wyleciała z Muchowca do akcji ratowniczej, po przetransportowaniu pacjenta do szpitala nie mogła wrócić do bazy.

Śmigłowiec wylądował tam dopiero wieczorem, na podstawie jednorazowej zgody zarządzającego lotniskiem. Zamknięcie lotniska dla LPR wywołała wzburzenie internautów, którzy zwracali uwagę, że z powodu decyzji o zamknięciu lotniska mieszkańcy regionu nie mogli liczyć na wsparcie śmigłowca z katowickiej bazy LPR. W tej sprawie dostaliśmy wiele telefonów na Gorącą Linię RMF FM.

Zarządzający lotniskiem wydał zgodę na starty i lądowania naszych statków powietrznych - powiedziała w niedzielę po południu PAP rzeczniczka LPR Justyna Sochacka, dodając, że załoga, która dyżurowała w bazie, była w gotowości, ale nie mogła wzbić się w powietrze.

Lotnisko dla innych użytkowników w dalszym ciągu jest zamknięte.

Polska Agencja Prasowa przekazała, że chciała uzyskać stanowisko przedstawicieli zarządzającego lotniskiem Muchowiec Aeroklubu Śląskiego, jednak po wybraniu numeru telefonu dyżurnego operacyjnego lotniska włączała się poczta głosowa. Inne numery telefonu, wskazane na stronie internetowej, również nie odpowiadały.